Решение о приостановке работы предприятий в регионах принимает оперативный штаб по борьбе с COVID-19

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с документом, опубликованным на сайте правительства, губернаторы будут направлять в Минэкономразвития проект решения о временном закрытии предприятий, которые не входят в список наиболее пострадавших от распространения коронавируса. В нём должны быть указаны сроки ограничений, меры поддержки, а также сведения о таких компаниях.

Затем ведомство направляет проект в Роспотребнадзор, а если предусмотрены меры поддержки, то и в Минфин. Ответ с оценкой целесообразности решения должен прийти в течение суток.

После этого Минэкономразвития в ближайшие три дня может сформировать свою позицию по проекту и направить её в правительство. Окончательное решение принимает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.