Решение о введении на территории Мурманской области запретов и ограничений при реализации алкогольной продукции себя оправдывает

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона «О внесении изменений в статью 1 закона Мурманской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов», который разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Региональные парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию о деятельности комитета по конкурентной политике Мурманской области и о нововведениях в реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг. Отмечалось, что в рамках содействия развитию конкуренции на территории Мурманской области комитет осуществляет координацию ИОГВ и ОМСУ, а также методическое сопровождение закупочной деятельности заказчиков путём информационного взаимодействия. В настоящее время комитет занимается разработкой единого сайта госзакупок Мурманской области, на котором будут собраны все ресурсы, благодаря которым как заказчики, так и поставщики, смогут оперативно получать сведения о закупочной деятельности региона.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области об оценке влияния принятых ограничительных мер на субъекты малого и среднего предпринимательства при реализации алкогольной продукции. С 1 октября 2020 года на территории региона введены дополнительные ограничения и запреты в части розничной продажи алкогольной продукции, установленные законом Мурманской области

Согласно принятым правовым нормам для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, установлены ограничения в части минимальных значений площади зала обслуживания посетителей. Для магазинов, расположенных в многоквартирных жилых домах, установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции вблизи детских и спортивных площадок, а также введены ограничения продажи разливного пива. Решение о введении на территории Мурманской области указанных запретов и ограничений было направлено на снижения количества торговых объектов по розничной продаже алкогольной продукции в многоквартирных домах, а также обеспечение общественного порядка, защиты прав граждан и обеспечение их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания.

- Основной задачей закона, который мы принимали в июне прошлого года, было защитить интересы граждан и в то же время не ущемлять предпринимателей, - подчеркнул Максим Белов. – Мы достигли определенных результатов - часть «наливаек» (порядка 28) в области закрылась, перекрыта возможность для открытия новых подобных заведений