Решение об индексации цен на газ принято, осталось оформить

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, заявил начальник управления департамента 817 Алексей Андреев на телефонной конференции для инвесторов. «При работе с регулирующими органами, отработан вопрос индексации цен на газ, решение принято находится в стадии оформления», - сказал он. Андреев добавил, что «по тарифам на транспорт решения пока нет. Работа проводится».

ФАС в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ «Газпрома» как для населения, так и для промышленности - на 3% (вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения).

Однако с тех пор регулятор не сообщал о новых этапах в принятии приказов. Приказ ФАС после подписания направляется на регистрацию в Минюст, а после регистрации и официальной публикации должно пройти ещё 10 дней.

В 2018 году цены были повышены также с опозданием - не с 1 июля, а с 21 августа.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, но в 2019 - лишь на 1,4%, в этом повышении учтено увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%.

С 2020 года рост цен на газ в макропрогнозе РФ запланирован на уровне 3%.