Решение об отмене роуминга Белоруссия и Россия примут к 1 октября

Министерства связи Белоруссии и России к 1 октября примут принципиальное решение об отмене роуминга мобильной связи между двумя странами, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Министерства связи на своем последнем совместном заседании обещали к 1 октября уже принципиально (технически это еще займет какое-то время) решить этот вопрос. Работа идёт достаточно интенсивно», - сказал Рапота, выступая сегодня в Жодино на VII Форуме регионов Белоруссии и России во время секции «Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России».

Министерства связи двух стран 29 сентября проведут очередную видеоконференцию в рамках подготовки к отмене роуминга. Ведомства с участием операторов обсудят механизмы противодействия телефонному мошенничеству.

Напомним, Белоруссия и Россия обсуждают отмену роуминга с 2017 года. В соответствии с подготовленной в 2019 «дорожной картой» отмена роуминга планировалась с октября 2020 года.