Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил работу в период зимне-весенней навигацииЗаполярные юмористы снова рассмешили зал: в следующий этап прошли все команды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.23 10:30

Решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти может привести к росту цен на нефть, а стоимость доллара к другим основным мировым валютам поднимается

Решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти может привести к росту цен на нефть, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«Нам известно, что на встрече ОПЕК+ было принято решение о продлении сокращения добычи нефти до конца 2024 года. В начале апреля ряд стран уже объявил о сокращении добычи. К тому же сейчас Саудовская Аравия приняла решение о сокращении добычи нефти на 1 миллион в июле. То есть растёт дисбаланс спроса и предложения и непрозрачность, что может привести к остановке цен на нефть на высоком уровне. Правительство внимательно следит за движениями на мировом энергетическом рынке, а также за влиянием на экономику Японии, включая рост цен», — приводит 1prime.ru слова Мацуно.

ОПЕК+ с 2024 года сократит общий целевой уровень добычи нефти ещё примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки — до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания.

По данным Московской биржи курс рубля не демонстрирует серьёзных изменений по отношению к доллару и юаню в начале торгов понедельника: американская валюта торгуется по 81,5 рубля, китайская — по 11,46 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.03 мск не меняется, оставаясь на уровне 81,5 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 11,46 рубля. Заметно меняется лишь курс евро, снижающийся на 54 копейки, до 86,88 рубля.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы по ключевой ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода данных по безработице в стране.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нужно ли образование для работодателей и если да, то какое? Обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
-Правовая консультация (18+)Что предпринять, чтобы не купить жильё у банкрота? Ответ знает Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)3% мурманчан собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 45 копеек, евро теряет почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Утверждено постановление об оплате посещения природных парков и заказников Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика