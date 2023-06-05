Решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти может привести к росту цен на нефть, а стоимость доллара к другим основным мировым валютам поднимается

Решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти может привести к росту цен на нефть, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«Нам известно, что на встрече ОПЕК+ было принято решение о продлении сокращения добычи нефти до конца 2024 года. В начале апреля ряд стран уже объявил о сокращении добычи. К тому же сейчас Саудовская Аравия приняла решение о сокращении добычи нефти на 1 миллион в июле. То есть растёт дисбаланс спроса и предложения и непрозрачность, что может привести к остановке цен на нефть на высоком уровне. Правительство внимательно следит за движениями на мировом энергетическом рынке, а также за влиянием на экономику Японии, включая рост цен», — приводит 1prime.ru слова Мацуно.

ОПЕК+ с 2024 года сократит общий целевой уровень добычи нефти ещё примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки — до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания.

По данным Московской биржи курс рубля не демонстрирует серьёзных изменений по отношению к доллару и юаню в начале торгов понедельника: американская валюта торгуется по 81,5 рубля, китайская — по 11,46 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.03 мск не меняется, оставаясь на уровне 81,5 рубля, курс юаня снижается на 1 копейку, до 11,46 рубля. Заметно меняется лишь курс евро, снижающийся на 54 копейки, до 86,88 рубля.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы по ключевой ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода данных по безработице в стране.