Решение по премиям в этом году работодатели откладывают на последний момент

В этом году компании чаще, чем когда-либо, откладывают решение вопроса о премиях до последнего. Тем временем на выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 2500 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания (33%): 17% премирует всех сотрудников, а 16% сделает это выборочно, исходя из результатов работы. Ровно столько же работодателей (33%) в этом году не намерены выплачивать бонусы. В 34% организаций вопрос о премиях пока остаётся открытым.

Сегодня работодатели чаще, чем когда-либо, откладывают решение о премиях на последний момент: в этом году таковых на 13 процентных пунктов больше, чем год назад, и на 4 п. п. больше, чем в доковидном 2019 году.

Ожидают выплаты премии в этом году 29% работающих — с 2019 года это число остается относительно стабильным, несмотря на изменяющуюся экономическую ситуацию. Не надеются на бонус 59%: 39% сообщили, что в их компании не бывает годовых премий, 11% не ждут дополнительного вознаграждения из-за нестабильного финансово-экономического положения компании, 9% — по другой причине.

Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 35%, то среди респондентов старше 45 — только 26%. Россияне с доходом свыше 80 тысяч рублей ожидают выплаты премии чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей (31% против 22% соответственно).

Время проведения: 24 ноября — 7 декабря 2022 года.