Решение правительства РФ позволит отказаться от перевалки СПГ «НОВАТЭКа» в Норвегии

Сейчас на перевалке российского газа зарабатывают иностранцы. Однако все должно измениться со строительством перегрузочного комплекса в Мурманской области в районе бухты Ура.

Распоряжением правительства РФ от 31.03.2020 № 810-р в границы морского порта Мурманск внесены изменения, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт». Корректировки связаны с включением в границы порта Мурманск трёх водных участков в районе губы Ура, на которых компания «НОВАТЭК» планирует организовать морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа (СПГ), предназначенный для перевалки СПГ с использованием плавучих хранилищ газа.

Напомним, правительство РФ в апреле 2019 года утвердило план реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области».

В июле 2019 года правительство РФ включило проект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в Мурманской области в схему территориального планирования.

Морской перегрузочный комплекс будет представлять собой три рейдовых причала. На двух рейдовых причалах планируется раскрепление двух плавучих хранилищ газа (ПХГ) длиной 330 метров и шириной 60 метров . Каждое ПХГ будет закреплено системой из 32 призматических якорей весом 200 тонн, закреплённых на дне. К ПХГ смогут швартоваться газовозы типа «Ямалмакс» длиной 300 метров , шириной 50 метров и осадкой в грузу 13 метров .

На третьем рейдовом причале будет установлена секция плавпричала, предназначенного для размещения судов вспомогательного флота и буксиров.

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» планирует осуществлять лоцманскую проводку судов, следующих на погрузку-разгрузку к морскому перегрузочному комплексу, а также обеспечивать безопасность мореплавания с использованием СУДС Кольского залива. В этой связи планируется построить АРТП в губе Ура и интегрировать его в СУДС Кольского залива.

Напомним, ранее компания «НОВАТЭК-Мурманск» и руководство ЗАТО Видяево подписали акты приёма-передачи земельного участка под строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ).