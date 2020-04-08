Решение правительства РФ позволит отказаться от перевалки СПГ «НОВАТЭКа» в Норвегии
Сейчас на перевалке российского газа зарабатывают иностранцы. Однако все должно измениться со строительством перегрузочного комплекса в Мурманской области в районе бухты Ура.
Распоряжением правительства РФ от 31.03.2020 № 810-р в границы морского порта Мурманск внесены изменения, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт». Корректировки связаны с включением в границы порта Мурманск трёх водных участков в районе губы Ура, на которых компания «НОВАТЭК» планирует организовать морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа (СПГ), предназначенный для перевалки СПГ с использованием плавучих хранилищ газа.
Напомним, правительство РФ в апреле 2019 года утвердило план реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области».
В июле 2019 года правительство РФ включило проект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в Мурманской области в схему территориального планирования.
Морской перегрузочный комплекс будет представлять собой три рейдовых причала. На двух рейдовых причалах планируется раскрепление двух плавучих хранилищ газа (ПХГ) длиной
На третьем рейдовом причале будет установлена секция плавпричала, предназначенного для размещения судов вспомогательного флота и буксиров.
Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» планирует осуществлять лоцманскую проводку судов, следующих на погрузку-разгрузку к морскому перегрузочному комплексу, а также обеспечивать безопасность мореплавания с использованием СУДС Кольского залива. В этой связи планируется построить АРТП в губе Ура и интегрировать его в СУДС Кольского залива.
Напомним, ранее компания «НОВАТЭК-Мурманск» и руководство ЗАТО Видяево подписали акты приёма-передачи земельного участка под строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ).