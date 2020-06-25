Решение Президента РФ повысить ставку НДФЛ для зарплат более 5 млн рублей одобряют 6 из 10 россиян

23 июня в обращении к населению Владимир Путин объявил о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у россиян, одобряют ли они подобную инициативу властей.

Решение президента повысить ставку НДФЛ одобряет 61% россиян. Противников инициативы — 19%, причём среди них как те, кто считает, что подобная мера слишком мягкая («От 2,5 млн рублей надо»; «Следовало бы облагать 15% всю сумму, а не только её излишек»), так и респонденты, которые уверены в нецелесообразности изменения налогообложения («В итоге бизнес будет закладывать этот налог в цену товара, что приведёт к росту цен»). Каждый пятый затруднился с оценкой нововведения.

Женщины высказывались с поддержкой инициативы властей чуть чаще мужчин (63 и 60% соответственно). Число россиян, одобряющих решение президента, растёт с увеличением возраста опрошенных: 47% среди молодёжи до 24 лет и 68% среди россиян старше 45 лет.