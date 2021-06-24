Решение принято: до Всероссийской переписи населения осталось меньше 100 дней

Подписано постановление правительства Российской Федерации №949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года.

Первые итоги Всероссийской переписи — о численности населения — будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успешное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе», — отметил Павел Смелов.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19, с расчётом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. На данный момент октябрь 2021 года рассматривается как наиболее оптимальный период для проведения основного этапа ВПН.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.