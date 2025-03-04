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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 14:30

Решением Совета депутатов Мурманска создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверждено положение о ней

Совет депутатов города Мурманска провёл восьмое заседание. Повестка дня очередного заседания Совета депутатов города Мурманска седьмого созыва была довольно насыщенной — народные избранники рассмотрели 27 вопросов.

Часть из них касалась внесения изменений в Устав города. Основной документ, по которому живёт столица Кольского Заполярья, нуждался в приведении к полному соответствию существующему законодательству. Необходимые изменения приняты депутатами после проведения публичных слушаний.

Важным пунктом повестки дня стало учреждение городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На данный момент систему комиссий по делам несовершеннолетних в Мурманской области составляют комиссия при правительстве Мурманской области и соответствующие органы муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов. Решением Совета депутатов создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской округ город-герой Мурманск и утверждено положение о ней. Председателем комиссии без отрыва от основной деятельности избрана заместитель главы города Мурманска — начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова.

Реализация решения не потребует дополнительных затрат из муниципального бюджета.

— Единый коллегиальный орган системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволит эффективнее вести и контролировать работу в этом направлении, — прокомментировал решение глава города Юрий Сердечкин.

Помимо этого, депутаты поддержали решение об учреждении новой муниципальной награды — почётного знака «За вклад в развитие города Мурманска (за достижения в сфере (области) осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности)». Им будут поощряться мурманчане, достигшие заметных результатов в развитии и популяризации добровольчества в областном центре.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29491&page=1

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