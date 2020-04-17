Решением суда супружеская пара, с подозрением на вирусное заболевание, будет помещена под медицинское наблюдение

16 апреля текущего Октябрьским районным судом г. Мурманска рассмотрены два административных исковых заявления регионального Управления Роспотребнадзора о помещении супружеской пары под медицинское наблюдение в недобровольном порядке. В обоих делах по системе видеоконференц-связи лично участвовали ответчики, чью позицию в зале суда также защищал представитель.

Как сообщает пресс-секретарь Октябрьского районного суда города Мурманска, супруги непосредственно контактировали с женщиной, у которой по результатам микробиологического исследования материала подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Каждый из ответчиков, получив постановление о госпитализации в медучреждение, отказался от обсервации (медицинского наблюдения), уклонился от госпитализации, в связи с чем, медицинское наблюдение не выполнено, медицинское освидетельствование не пройдено, не получены отрицательные результаты.

С учётом мнения сторон, судом было принято решение об удовлетворении каждого из административных исков. Суд вынес решение - каждого из ответчиков принудительно поместить под медицинское наблюдение в медицинское учреждение до получения медучреждением отрицательного анализа.

Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Мурманский областной суд.