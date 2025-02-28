Решения, выработанные на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», могут войти в перечень поручений по итогам Международного арктического форума

Сегодня, в День Арктики, в Москве состоялось очередное заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» под руководством помощника Президента Российской Федерации, секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса – председателя комиссии, министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Открывая заседание, Алексей Дюмин подчеркнул, что на протяжении столетий Арктика являлась ареной выдающихся достижений нашего народа, символом его побед.

«Сегодня этот регион обретает новое значение, становясь ключевым элементом обеспечения будущего России. Для сохранения лидерства России в Арктике и динамичного развития арктической экономики требуется консолидация всех доступных инструментов, включая финансовые и управленческие. Необходимо провести детальный анализ ситуации в Арктической зоне, понять, достаточно ли имеющихся мер для поддержки ее развития. И на этой основе – определить, какие корректировки нужно внести в Стратегию развития Арктики с учётом современных вызовов – как внешне-, так и внутриполитического и экономического характера. Главная движущая сила экономического роста и развития Арктики – люди, связавшие свою судьбу с Севером. И задача государства – обеспечить северянам достойное качество жизни. В этой связи основными направлениями нашей работы остаются формирование комфортных жилищных условий, развитие современной социальной и инженерной инфраструктуры», – подчеркнул помощник президента.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, символично, что заседание проводится именно 28 февраля – в День Арктики. Глава региона поблагодарил Алексея Дюмина и коллег за поддержку инициативы по созданию комиссии, и Алексея Чекункова, вице-премьера Юрия Трутнева за плодотворное и тесное взаимодействие.

«Это уникальная комиссия, территориальная, которая объединяет работу по стратегически важному макрорегиону нашей страны, и который становится еще более важным для настоящего и будущего развития России. В последние годы мы видим всё больший интерес иностранных государств к арктическим территориям. Редкоземельные металлы, углеводороды, богатые ресурсы, которые есть в Арктике – это основа для будущего экономики и возможность для развития и жизни новых поколений. Я благодарен всем членам комиссии и экспертного совета комиссии, нами проделана большая работа, следующим важным шагом в реализации огромного ресурсного потенциала Арктики и логистических возможностей Северного морского пути должна стать разработка и запуск комплексного проекта по развитию Арктики и Северного морского пути, который может получить статус национального. Этот подход был поддержан и на Морской коллегии Российской Федерации под председательством Николая Платоновича Патрушева», – сказал губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что необходимо консолидировать все усилия для обеспечения дальнейшего лидерства России в Арктике и динамичного развития арктической экономики.

«Именно этот вопрос и конкретные прикладные решения и инициативы Комиссии мы рассмотрим на сегодняшнем заседании. Результаты сегодняшней комиссии позволят найти эффективные решения, которые принесут конкретные, ощутимые результаты для людей и для всего арктического региона и смогут быть представлены на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который впервые пройдет в Мурманске ровно через месяц и включены в перечень поручений по итогам форума», – отметил губернатор.

Глава региона также предложил провести в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» заседание с арктическими губернаторами – председателями комиссий Госсовета.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков также отметил, что сегодня к Арктике приковано пристальное внимание: природные ресурсы и логистические возможности Арктики делают её территорией с жёсткой экономической и геополитической конкуренцией.

«Во исполнение поручений президента и принятых стратегических документов по развитию арктических регионов правительство России реализует социально-экономические программы, направленные на привлечение инвестиций в экономику региона, создание новых предприятий, модернизацию городов, а главное – повышение качества жизни людей в Арктике. Огромную роль в увеличении инвестиционной привлекательности региона играют созданные территории опережающего развития и особый экономический режим Арктической зоны России. Благодаря ним уже реализуются почти 1000 новых проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн рублей. И это только вложения резидентов. Всего объём реализуемых в Арктике инвестпроектов превышает 30 трлн рублей. Каждый шестой рубль ВВП России сегодня создаётся в Арктике», – сообщил Алексей Чекунков.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, участие в заседании приняли представители администрации Президента РФ, федеральных министерств и ведомств, Государственной Думы, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ПАО «ФосАгро», АО «ОСК», ПАО «ГМК «Норильский никель», главы арктических регионов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/