Общие потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – «Bradley», а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер «Striker», а также гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 18 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.

Противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населённых пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии все атаки противника отражены. Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырёх колонн резервов ВСУ в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин. За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожены свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении, в районе Времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населённых пунктов Новодонецкое, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – «Bradley», а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер «Striker», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток отражено восемь атак противника в районах населённых пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа Донецкой Народной Республики.

В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожены до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня «Град».

Кроме того, в районе населённого пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

В районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.

В результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

В районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В течение суток на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также орудие «Гиацинт-Б».

В районе населённого пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 113-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

В районе населённого пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Егоровка, Владимировка, Спорное, Ровнополь Донецкой Народной Республики, Тополевка, Рубежное, Меловатка Луганской Народной Республики, Песчаное Херсонской области, Марфополь, Пшеничное, Ремовка и Подгорное Запорожской области».

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