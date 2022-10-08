В ходе боевых действий в районе населённого пункта Пятихатка Херсонской области Донецкой разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожены более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Минобороны России 7 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое.

Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены. Уничтожены более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами.

На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населённых пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наёмников отражены. Противник отброшен на исходные позиции. В ходе боевых действий в районе населённого пункта Пятихатка Херсонской области Донецкой разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожены более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах. Уничтожено два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка Донецкой Народной Республики, Приютное, Энергодар Запорожской области.

В Херсонской области сбито в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста».

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