Республика Казахстан заинтересована в транспортных возможностях Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, делегация во главе с министром транспорта Республики Казахстан Маратом Карабаевым посетила мурманские предприятия, входящие в группу Портовый альянс – Мурманский морской торговый порт и Мурманский балкерный терминал. В делегацию вошли представители отраслевых органов власти, консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге, а также представители бизнеса Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в сфере логистики и транспорта.

«Мурманская область имеет большие перспективы для дальнейшего развития, особенно в нашей ключевой отрасли – транспорта и логистики. Грузооборот порта Мурманск стабильно растёт из года в год. В 2023 году грузооборот порта Мурманск составил 58 млн тонн. Реализуются инвестиционные проекты по модернизации портовых терминалов и наших крупнейших стивидорных компаний, таких как Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал и другие», – отметила в рамках встречи заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В ходе визита члены делегации осмотрели самый современный причал Мурманского морского торгового порта №2. Он был введён в эксплуатацию в феврале 2024 года после масштабной реконструкции. На Мурманском балкерном терминале коллеги осмотрели универсальный причал, познакомились с технологиями перевалки железорудного и апатитового концентрата.

«Сегодня на встрече присутствуют представители бизнеса Казахстана, которые также приехали ознакомиться с логистическим потенциалом региона для рассмотрения дальнейших совместных проектов. Есть все предпосылки для развития нашего сотрудничества в сфере транспорта и логистики», – подчеркнул министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев.

ММТП – универсальный порт в акватории Кольского залива, обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 210 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных. Основная номенклатура грузов Мурманского балкерного терминала: минеральные удобрения, апатитовый и железорудный концентраты. Мощности МБТ позволяют принимать суда классов Capesize дедвейтом 160000 тонн и Panamax дедвейтом 76000 тонн.

С 2024 года ММТП и МБТ входят в группу Портовый альянс. Портовый альянс является собственником и управляет работой морских терминалов в Мурманске, Хабаровском крае, в Находке и Туапсе. Общая мощность портов составляет 53 млн тонн грузов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255812%2Fwall-149919532_4087