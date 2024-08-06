Губернатор Андрей Чибис сообщил о запуске единой региональной линии по ЖКХ в Мурманской областиВ 13-й арктический поход моряки Северного флота взяли икону покровителя моряков – Святого Праведного Фёдора Ушакова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.08.24 12:20

Республика Казахстан заинтересована в транспортных возможностях Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, делегация во главе с министром транспорта Республики Казахстан Маратом Карабаевым посетила мурманские предприятия, входящие в группу Портовый альянс – Мурманский морской торговый порт и Мурманский балкерный терминал. В делегацию вошли представители отраслевых органов власти, консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге, а также представители бизнеса Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в сфере логистики и транспорта.

«Мурманская область имеет большие перспективы для дальнейшего развития, особенно в нашей ключевой отрасли – транспорта и логистики. Грузооборот порта Мурманск стабильно растёт из года в год. В 2023 году грузооборот порта Мурманск составил 58 млн тонн. Реализуются инвестиционные проекты по модернизации портовых терминалов и наших крупнейших стивидорных компаний, таких как Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал и другие», – отметила в рамках встречи заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В ходе визита члены делегации осмотрели самый современный причал Мурманского морского торгового порта №2. Он был введён в эксплуатацию в феврале 2024 года после масштабной реконструкции. На Мурманском балкерном терминале коллеги осмотрели универсальный причал, познакомились с технологиями перевалки железорудного и апатитового концентрата.

«Сегодня на встрече присутствуют представители бизнеса Казахстана, которые также приехали ознакомиться с логистическим потенциалом региона для рассмотрения дальнейших совместных проектов. Есть все предпосылки для развития нашего сотрудничества в сфере транспорта и логистики», – подчеркнул министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев.

ММТП – универсальный порт в акватории Кольского залива, обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 210 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных. Основная номенклатура грузов Мурманского балкерного терминала: минеральные удобрения, апатитовый и железорудный концентраты. Мощности МБТ позволяют принимать суда классов Capesize дедвейтом 160000 тонн и Panamax дедвейтом 76000 тонн.

С 2024 года ММТП и МБТ входят в группу Портовый альянс. Портовый альянс является собственником и управляет работой морских терминалов в Мурманске, Хабаровском крае, в Находке и Туапсе. Общая мощность портов составляет 53 млн тонн грузов.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255812%2Fwall-149919532_4087

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Русский след». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Экономист Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20941 рубль-PRO Валюту (16+)Курс доллара США во вторник растёт относительно основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика