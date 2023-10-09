Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ могут быть включены в границы нового Ленинградского военного округаФилиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» ночью 16 октября проведёт проверку и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир
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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.23 09:15

Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ могут быть включены в границы нового Ленинградского военного округа

Об этом говорится в проекте указа Президента России, опубликованного 8 октября на официальном портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Изменение границ военных округов предложено Министерством обороны РФ в целях оптимизации системы управления Вооруженными силами, говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Как сообщает iz.ru, в настоящее время перечисленные российские регионы организационно относятся к Северному флоту, который наряду с военными округами входит в военно-административное деление России. Проект президентского указа предусматривает в том числе лишение Северного флота фактического статуса военного округа.

В последний раз изменение структуры военных округов России указом президента произошло в 2020 году. Тогда же было установлено деление страны на пять военно-административных территориальных единиц. В их числе — Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа, а также Северный флот.

В июне в российском Министерстве обороны рассказали о формировании в структуре ВС РФ в этом году двух армий, армейского корпуса и двух военных округов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure

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