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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.20 08:00

Реставраторы Северного флота восстанавливают самолёт «Аэрокобра»

Специалисты музея Военно-воздушных сил Северного флота планируют восстановить американский истребитель Р-39 «Аэрокобра», поставлявшийся в Советский Союз по программе «Ленд-лиз», сохранив на 95 процентов его аутентичность.

«Аэрокобра» будет единственная в своём роде и в мире - максимально настоящая. Не исключено, что она сможет летать. Двигатель, на сборку которого ушло порядка четырёх лет, находится в рабочем состоянии.

В настоящее время уже готово основание. Сейчас основные усилия сконцентрированы на сборке кабины.

Восстановить машину полностью реставраторы планируют к 2022 году.

Уникальный исторический экспонат времен Великой Отечественной войны, пролежавший на дне озера в Мурманской области 72 года, водолазы Северного флота  подняли на поверхность в июне 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сведения о том, что на дне озера под названием Щучье должен находиться погибший истребитель, было известно по архивным данным. 6 марта 1945 года при выполнении учебно-боевого полёта лётчик 2-й эскадрильи 255 истребительного авиаполка ВВС Северного флота младший лейтенант Фёдор Дмитриевич Варавиков потерпел крушение. Его самолёт -  Р-39 «Аэрокобра» - был сложен в управлении, требовал от пилота высокого мастерства и сосредоточенности. По всей вероятности, машина сорвалась в штопор и упала на озёрный лёд, не дотянув несколько километров до военного аэродрома Ваенга.

Истребитель лежал погружённый в донный ил на глубине 45 метров. Помимо большой глубины работу водолазов осложняла плохая видимость. Отрыв от грунта фюзеляжа, подъём его под днище понтона и буксировка к берегу осуществлялись аккуратно и медленно, чтобы не повредить конструкции.

Непосредственно из воды на берег самолёт был поднят при помощи автомобильного крана, а затем доставлен на территорию музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново для проведении реставрационных работ.

 

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