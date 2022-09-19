Рестораторы из Мурманской области представят блюда арктической кухни на гастрофестивале во Владивостоке

Впервые арктическая кухня Кольского полуострова будет представлена на гастрофестивале во Владивостоке – за 10 тысяч км от Мурманска. 23-25 сентября в столице Приморья пройдёт гастрономический фестиваль-путешествие с беспрецедентной географией участников.

Фестиваль проводится в рамках форума-фестиваля Федерального агентства по туризму «Гастрономический туризм в Российской Федерации. Новые возможности», организованного при поддержке правительства Приморского края. Его задача – показать масштаб и этнокультурное многообразие России.

В дни фестиваля свыше 100 рестораторов и шеф-поваров со всей страны откроют свои «штаб-квартиры» во Владивостоке. Это авторы проектов из Мурманской области, Красноярского и Камчатского краев, Удмуртской Республики, Тульской области и Москвы, Республики Бурятии и Республики Саха (Якутии).

Арктическая кухня будет представлена рестораном Ягель sky, мобильной группой «Фредшеф», фудтраком Mr. Black, ресторанами «Меридиан» и «Териберский берег».

Перлов и калья, дирстроганов и ягельеж, северный вяленый олень и чипсы из ягеля, заебуриха и треска «Капитан» – со всеми изысками познакомятся участники фестиваля, чтобы влюбиться в Мурманскую область.

В программе фестиваля: музыкальные концерты, выставки работ уличных художников, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых по дальневосточной кухне и аутентичным блюдам коренных народов Приморского края с дегустациями, гастрошоу с разделкой свежепойманной рыбы и многое другое.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, оператор фестиваля – проект Агентства по туризму региона Visit Primorye. Информационная поддержка фестиваля – МИД России. Ведущая и куратор Фестиваля – Екатерина Шаповалова, автор проекта «Гастрономическая карта России».