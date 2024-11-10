Рестораторы Мурманской и Архангельской областей провели гастроужин северной кухни

В настоящее время завершается разработка туристического мастер-плана макротерритории «Русский Север и Арктика». В рамках единой схемы выстраиваются перспективы развития туризма в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и Республике Карелия.

Гастрономия уже давно стала важным компонентом туристических программ, а иногда и главной целью поездки. В Мурманской области активно развивается направление «Арктическая кухня» – это современные блюда из локальных продуктов (оленины, рыбы, морепродуктов, дикоросов).

Примером интересной коллаборации северных регионов стал гастроужин шеф-повара северной кухни Андрея Аникиева (г. Архангельск) в ресторане «Поморы» (г. Мурманск). Рестораторы двух арктических регионов объединились, чтобы привлечь внимание к северной и традиционной поморской кухне. Андрей Аникиев вот уже несколько лет изучает и популяризирует гастрономию Архангельской области, собирая старинные традиционные рецепты и вкусы вместе с командой «Север в сердце» в ходе экспедиций по удаленным селам и деревням.

«Раньше я даже не задумывался о том, какие гастрономические традиции у нас есть. Смотрел за пределы региона, а не внутрь него. Сейчас же мне интересно исследовать Архангельскую область, искать исконные рецепты и работать именно с ними, — рассказал Андрей Аникиев. — Каждый регион уникален: везде есть блюда, характеризующие местность, её историю. И экспедиции — как большие «глотки» материала, с которым хочется работать, которым хочется делиться».

Как сообщает региональный комитет по туризму, партнёрами ужина выступил «Рябиновый край» – музей народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске. Кураторы музея дали возможность гостям мероприятия познакомиться с предметами старинной поморской кухонной утвари, оформив атмосферную экспозицию. Также партнёром ужина выступила мурманский мастер Марина Викторовна Колечкова, которая изготовила для гостей традиционный поморский сувенир – козулю.

«С целью поддержания высокого качества местной кухни в 2025 году мы начнём работу по аттестации рестораторов, планирующих использовать бренд «Арктическая кухня». Сейчас мы разрабатываем критерии аттестации. Изучение истории, традиций территории и их современное прочтение могут стать одним из критериев», – отметила генеральный директор регионального туристского информационного центра Анастасия Иванова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/