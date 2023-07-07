Рестораторы Мурманской области показали арктическую кухню на фестивале «Еда поморская и заморская» в Архангельске

С 1 по 2 июля в Архангельске в Петровском парке состоялся гастрономический фестиваль «Еда поморская и заморская», который проходил в рамках Фестиваля новой культуры «Белый июнь». За два фестивальных дня было продано более 11 тысяч порций поморской еды и больше 6 тысяч напитков. Всего количество посетителей гастрономического фестиваля составило 50 тысяч человек.

Фестиваль объединил 21 участника из Архангельской и Мурманской областей, Республики Карелия и Камчатского края. Они представили посетителям свыше 200 наименований блюд и напитков, большинство из которых основаны на региональном продукте и были разработаны специально для фестиваля.

Рестораторы Мурманской области: мобильная группа «Вкус Арктики – Френдшеф» представили гостям тефтели из оленины с лесным соусом, которые покорили гостей на майском фестивале в Мурманске «Вкус Арктики», ресторан из Полярных Зорей «Ягель sky» приготовили популярный ягель ёж, а конгресс-отель «Меридиан» поделился секретами приготовления черничного ломотя с олениной и арктической ухи.

«Наша задача – не просто поторговать, а провести исследование спроса. Исследовать потребление внутри региона. Я на таких фестивалях всегда отслеживаю, что и как едят люди, а особенно – дети. Часто их потребление ограничивают родители, и много раз я слышала, что дети боятся что-то пробовать. На самом деле, дети пробуют всё, просто родители об этом не знают. На наших фестивалях, например, дети ели териберские щи – из морской капусты с морепродуктами. Абсолютно добровольно, никто их не заставлял», – отметила Екатерина Шаповалова.

В программе также состоялась проектно-учебная лаборатория «Библиотека вкусов России: поморская кухня» под руководством автора-методиста и руководителя проекта «Гастрономическая карта России», на которой эксперты и шеф-повара провели мастер-классы и обучающий курс. Рестораторы Мурманской области на мастер-классе раскрыли секреты приготовления поморской похлебки «Заебуриха», которая является хитом арктического фестиваля «Териберка», щёчек трески с картофельным кремом, как вымачивают ягель для того, чтобы получить чипсы из ягеля.

В прошлом году мы впервые провели гастрономический фестиваль «Еда поморская и заморская». В этом году мы вышли на новый, более масштабный уровень – значительно увеличилось количество гостей и участников фестиваля. На площадке были представлены рестораны Мурманска и Камчатки. Спасибо им за то, что они делятся опытом с нашими рестораторами. Ну и, конечно, отдельные слова благодарности всей команде проекта «Гастрономическая карта России» и Екатерине Шаповаловой. Очень грамотная и актуальная концепция фестиваля в этом году, мы возвращаемся к истокам и традициям, делаем акцент на русской кухне и её поморской составляющей. «И это, безусловно, очень важно в современном мире», – подчеркнула министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, фестиваль «Еда поморская и заморская» проходил в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации, министерства культуры Архангельской области и регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли. Организатор Фестиваля — центр развития туризма и культуры Архангельской области.

Фото (проект «Гастрономическая карта России»): https://gov-murman.ru