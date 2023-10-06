Рестораторы Мурманской области посадили во Владивостоке рододендроны

Рестораторы Мурманской области принимают участие в работе гастрономического фестиваля «Приморские муссоны», который проходит во Владивостоке. В рамках фестиваля участники высадили аллею рододендронов в сквере Первой маёвки.

Команду региона представляют три участника проекта «Гастрономическая карта России» от Мурманской области: туристический комплекс «Териберский берег» (Юлия и Сергей Биксалеевы, Александр Дядюшкин), мобильная арктическая кухня «Френдшеф» (Екатерина Мун), мобильная арктическая кухня «Mr.Black» (Андрей Чернышев).

«Мурманчане уже второй раз во Владивостоке. Их первый визит на берега Золотого Рога состоялся год назад в рамках гастрономического фестиваля «От Арктики до Дальнего Востока». В свою очередь команда поваров Приморского края участвовали в арктическом фестивале «Териберка» в этом году», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В рамках событийного мероприятия «Приморские муссоны» во Владивостоке состоялась посадка рододендронов. Аллея, посаженная гостями из разных уголков России, станет своеобразным символом Владивостока в продвижении региона и укреплении межрегиональных связей. По итогам мероприятия было посажено 32 саженца, один из которых будет расти под логотипом туристического бренда Мурманской области murmansk.travel.

«Каждое мероприятие должно что-то оставить после себя. Самое лучшее, что может оставить любое мероприятие – это воздать должное нашей природе, посадить дерево, сделать что-то прекрасное, что будет радовать глаз очень долго. Выбор пал на рододендрон, как один из символов Приморского края. Уверен, что мы не прогадали», – отметил руководитель департамента программ и аналитики ТИЦ Приморья Виталий Станиславчук.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, фестиваль «Приморские муссоны» проходит с 30 по 8 октября в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он стал одним из серии мероприятий при организации и содействии федерального проекта «Гастрономическая карта России». Ведущая Гастрономической части фестиваля – автор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Фото: https://gov-murman.ru