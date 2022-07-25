Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам позволит улучшить финансовое состояние 11 муниципалитетов Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании регионального правительства заместитель министра финансов Мурманской области Виктория Швец подробно рассказала о плане проведения реструктуризации задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом.

Мера призвана улучшить финансовое состояние и повысить долговую устойчивость 11 муниципальных образований Мурманской области, подпадающих под реструктуризацию в текущем году.

Так, в результате реструктуризации долговая нагрузка Оленегорска сократится почти на 60%, посёлков Умба и Зеленоборский – более чем на 40%, уровень долга у Кандалакши, Кандалакшского района и Полярных Зорь сократится почти на 30%. Три муниципальных образования региона – Оленегорск, Полярные Зори и Умба – перейдут в группу с высокой долговой устойчивостью.

Общий объём задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом по кредитам, предоставленным в 2019 и 2020 годах, срок погашения по которым наступает в 2022 году, составляет 870,8 млн рублей. Кредитные средства направлялись на решение различных вопросов местного значения, прежде всего на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, коммунальные услуги и благоустройство.

Согласно проведённой по поручению главы региона региональным министерством финансов комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления общий объём списания задолженности составит 805,4 млн рублей. Остальную сумму задолженности муниципалитеты должны будут вернуть в областной бюджет в ближайшие три года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в целях стимулирования муниципальных образований к работе по увеличению доходной части местных бюджетов Правительством Мурманской области впервые было принято решение установить своеобразный KPI по обеспечению роста отдельных доходов. Впоследствии этот показатель будет учитываться при оказании финансовой поддержки из областного бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/