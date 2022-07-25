Какие объекты благоустройства нужны Мурманску – северян приглашают пройти опросРегионы СЗФО вошли в рейтинг регионов России, где работникам готовы платить суперзарплаты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.07.22 17:00

Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам позволит улучшить финансовое состояние 11 муниципалитетов Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании регионального правительства заместитель министра финансов Мурманской области Виктория Швец подробно рассказала о плане проведения реструктуризации задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом.

Мера призвана улучшить финансовое состояние и повысить долговую устойчивость 11 муниципальных образований Мурманской области, подпадающих под реструктуризацию в текущем году.

Так, в результате реструктуризации долговая нагрузка Оленегорска сократится почти на 60%, посёлков Умба и Зеленоборский – более чем на 40%, уровень долга у Кандалакши, Кандалакшского района и Полярных Зорь сократится почти на 30%. Три муниципальных образования региона – Оленегорск, Полярные Зори и Умба – перейдут в группу с высокой долговой устойчивостью.

Общий объём задолженности муниципальных образований  перед областным бюджетом по кредитам, предоставленным в 2019 и 2020 годах, срок погашения по которым наступает в 2022 году, составляет 870,8 млн рублей. Кредитные средства направлялись на решение различных вопросов местного значения, прежде всего   на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, коммунальные услуги и благоустройство.

Согласно проведённой по поручению главы региона региональным министерством финансов комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления общий объём списания задолженности составит 805,4 млн рублей. Остальную сумму задолженности муниципалитеты должны будут вернуть в областной бюджет в ближайшие три года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в целях стимулирования муниципальных образований к работе по увеличению доходной части местных бюджетов Правительством Мурманской области впервые было принято решение установить своеобразный KPI по обеспечению роста отдельных доходов. Впоследствии этот показатель будет учитываться при оказании финансовой поддержки из областного бюджета.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Приоритетными статьями госбюджета россияне считают образование и здравоохранение. За 2 года выросло число сторонников расходов на нацбезопасность и оборону-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 91 копейку, доллар укрепился на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика