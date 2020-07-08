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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.20 12:50

Ресурс реакторной установки атомохода «Ямал» продлён до 200 тысяч часов

ФГУП «Атомфлот» завершены плановые работы по продлению ресурса реакторной установки атомного ледокола «Ямал» со 150 тысяч до 200 тысяч часов. Срок эксплуатации атомохода увеличен на шесть лет, до 2028 года.

«Атомфлот успешно реализует программу по продлению ресурса реакторных установок действующих атомных ледоколов, - сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Это позволяет нам исключить возникновение «ледовой паузы» и планомерно перейти к эксплуатации универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Интенсивность работы в акватории Северного морского пути возрастает с каждым годом. Работы по продлению ресурса позволяют нам четко выполнять контрактные обязательства».

Научно-исследовательской деятельностью и подготовкой обоснования продления ресурса реакторной установки занимался исполнитель-проектант реакторных установок АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова». Оно возглавило консорциум предприятий (ПАО «ЦКБ «Айсберг», ОАО «СКБК», АО «ЦКБМ», АО «НПФ ЦКБА», ФГУП «Крыловский государственный научный центр»), занимавшихся решением данной задачи.

Это уже второе продление срока эксплуатации атомного ледокола «Ямал». Ранее ресурс реакторной установки продлевался до 150 тысяч часов. По состоянию на 1 июля 2020 года атомный ледокол «Ямал» имеет наработку 149,5 тысячи часов, сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

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