Ресурсный центр развития добровольчества Мурманской области вошёл в лидеры рейтинга эффективности деятельности ассоциации волонтёрских центров

Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона начал еженедельное совещание с поздравления тех, кто сделал помощь другим неотъемлемой частью своей жизни. Он поблагодарил волонтёров за участие в многочисленных акциях, которые направлены на добро, на принесение пользы людям и Родине.

«Сегодня в России отмечается День добровольца. Особенно приятно в этот день отметить, что в этом году наш ресурсный центр развития добровольчества вошёл в лидеры рейтинга эффективности деятельности ассоциации волонтёрских центров. Это достойная победа! Также хочу поблагодарить Единый волонтёрский центр, комитет по молодёжной политике, штаб акции «Мы вместе» и «Единую Россию» за ежегодную организацию более тысячи акций», – сказал губернатор.

Одна из них – «Север помогает». В рамках акции организован сбор дополнительной помощи для мобилизованных и участников СВО. В акции участвуют многие общественники, предприниматели, неравнодушные северяне.

В ходе ежегодной предновогодней акции «Коробка храбрости» собираются подарки для детей, проходящих лечение в медучреждениях области.

Ещё одна акция – «Творческая осень».

«Это проект самореализации для женщин, проживающих в так называемых «военных городках» – в ЗАТО и других территориях, где основу населения составляют военнослужащие и члены их семей. Также жены военнослужащих и мобилизованных создали своё волонтёрское движение «Шьём для наших», и его отделение есть у нас в области, в Полярном. Девушки пошили уже больше четырёх тысяч комплектов нательного белья и балаклав, и передали их в зону проведения спецоперации», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что северяне очень активно включаются и в экологические проекты, такие как: «Сохранение лесов», «Сад памяти» и «Лес победы». Только в этом году в рамках этих акций высажено более 18 тысяч деревьев и кустарников. Также северяне участвуют в экологических субботниках и акциях по очистке арктических территорий от загрязнений – «Чистая Арктика», «Зелёная весна» и «Зелёная Россия».

«В этом году в Мурманской области число волонтёров выросло до 68 тысяч. Но эта цифра значительно выше, потому свой добрый вклад вносят очень многие жители области. Спасибо вам за это!», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru