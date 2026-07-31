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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.26 15:30

Ресурсы, которые выделяются правительством Мурманской области, идут на пользу Кандалакше и округу

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Кандалакшский округ. Глава региона осмотрел ряд социально значимых объектов, оценил ход реализации инфраструктурных проектов, а также пообщался с жителями.

«За последние семь лет в округе масштабно обновили инфраструктуру: капитальный отремонтировали 90 многоквартирных домов, снесли 52 пустующих здания, отремонтировали свыше 40 км дорог. Создали 23 общественных пространства, установили 37 детских и спортивных комплексов. Проведена реновация школ, создано 27 пространств «Арктическая школа». Важный шаг - строительство детского сада в гарнизоне Алакуртти», – отметил Андрей Чибис.

Особое внимание - развитию системы здравоохранения. Андрей Чибис посетил Кандалакшскую центральную районную больницу, в частности, отделение анестезиологии и реанимации. Здесь провели полную перепланировку помещений, заменили все инженерные сети, окна и двери, выполнили отделку. В 2026 году на закупку оборудования и мебели для медучреждения выделено 188 млн рублей.

«Прекрасно помню, что писали жители в соцсетях и о чём говорили на встречах местные врачи — отделение реанимации давно требовало хирургического вмешательства. Мы изыскали возможность направить серьёзные средства, и сегодня это не просто отремонтированные стены, а полноценный современный центр, где спасают в самых сложных случаях», – подчеркнул глава региона.

За последние 7 лет на развитие здравоохранения в регионе направлено более 88 млрд рублей. В Кандалакшском округе провели капремонт детского поликлинического отделения в микрорайоне Нива‑3, открыли ФАПы и амбулатории в отдалённых населённых пунктах — Зареченске, Лесозаводском, Белом Море, Нивском, Ковдозеро и Зеленоборском. По оценке Минздрава России, Мурманская область вошла в число 15 лучших субъектов страны по эффективности работы медицинской системы.

В рамках поездки губернатор также посетил стадион «Локомотив», где осмотрел результаты благоустройства территории. Освещение стадиона реализовано в рамках программы «На Севере — твой проект» при поддержке партнёра — компании «РУСАЛ Кандалакша». Сейчас продолжается обустройство раздевалок для спортсменов. В 2026 году в округе реализуются 8 проектов-победителей, включающих освещение, обустройство детских площадок, установку видеонаблюдения и ремонт подъездов.

Ещё одним важным объектом стал Центр БПЛА на базе детско-юношеского центра «Ровесник». Центр, созданный по программе «Арктическая школа», стал точкой притяжения для молодёжи. Здесь дети получают профессиональные навыки управления и создания беспилотных систем. Отдельно отмечена высокая квалификация и вовлечённость педагогов центра.

Губернатор ознакомился с ходом капитального ремонта здания детского сада №62. Учреждение должно открыть свои двери для детворы к 1 сентября. Финансирование проекта осуществляется за счёт экономии средств, полученных по федеральным и региональным программам.

Завершающим пунктом объезда в Кандалакше стала Морская набережная. Это бывший заброшенный пустырь, который сегодня является одной из главных достопримечательностей города. Создание Речной и Морской набережных стало возможным благодаря участию муниципалитета во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Андрей Чибис также посетил посёлок Зеленоборский, где осмотрел условия проживания и обучения детей, а также проверил работу амбулатории, которая была открыта здесь в рамках программы модернизации первичного звена. Особое внимание губернатор уделил строящемуся многоквартирному дому на улице Перспективной — новое жилье возводят для переселения граждан из аварийного фонда. Кроме того, Андрей Чибис проинспектировал ход строительства детского сада, который должен обеспечить дополнительными местами юных жителей поселка.

«Ежегодно региональное правительство выделяет почти миллиард рублей нашим округам для развития и стабилизации бюджета. Ресурсы, которые выделяются правительством Мурманской области, идут на пользу городу и округу. Решения, которые мы совместно с главой принимали на прошлых выездах, выполняются планомерно, власти следят за ходом и графиком работ, где-то пытаются даже опередить сроки. Развитие округа продолжается: в муниципалитете функционируют 8 пространств «СОПКИ», завершено строительство ДК в Алакуртти, открыт ФОК «Северное сияние», проведена реконструкция 11 воинских захоронений», – сказал Андрей Чибис по итогам рабочей поездки.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571955/#&gid=1&pid=65

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