Ретро Новый год к нам мчится!

25 декабря с 12.00 до 17.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоится семейный новогодний праздник. Гостей ждёт сюрприз от библиотекарей – полное погружение в советскую эпоху.

Как сообщает vk.com/murmanculture, все участники мероприятия «перенесутся» в СССР, немного поностальгируют и получат заряд веселья, бодрости и хорошего настроения.

Специально в этот день посетителей ждут: творческие мастерские, игровые программы и театрализации, выступление юных музыкантов, урок от кондитера-профессионала и танцы.

Самые смелые смогут посетить волшебное представление с азотом.

Подробности в программе, размещенной на сайте библиотеки. На некоторые мероприятия необходимо записываться заранее.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263978%2Falbum-139605315_00%2Frev