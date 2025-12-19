В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.12.25 13:30

Ревденская школа стала пилотной площадкой просветительского проекта «Горный код» Госкорпорации «Росатом»

В Мурманской области Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» запустил масштабный просветительский проект «Горный код», направленный на формирование у школьников знаний и практических навыков в сфере роботизации, программирования и применения современных технологий в горнорудной отрасли.

Проект реализуется при поддержке АО «Росатом Недра» – управляющей компании Горнорудного дивизиона, а также ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» – единственного в стране предприятия по добыче лопаритовой руды для получения редких и редкоземельных металлов.

Пилотной площадкой проекта стала школа посёлка Ревда, где открылся класс робототехники. Он начал работу на базе инженерного кабинета «Горняк будущего», созданного по губернаторскому плану «На Севере – Жить!» в рамках соглашения между правительством Мурманской области и Ловозерским горно-обогатительным комбинатом.

Класс оснастили современным оборудованием, в том числе роботами, которые являются точными копиями техники, работающей на площадках горно-обогатительного комбината.

Ребят и педагогов будут обучать приехавшие наставники. Ключевая задача проекта – ранняя профориентация и формирование у школьников интереса к дальнейшему обучению и работе на предприятиях «Росатома» и Мурманской области.

В открытии класса робототехники приняли участие министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, гендиректор Ловозерского ГОКа Владимир Федяков, администрация муниципалитета, педагоги и учащиеся школы.

«Подготовка востребованных кадров для стратегических проектов Арктики остаётся одной из ключевых задач губернаторского плана «На Севере – Жить!» в рамках топ-20 приоритетных направлений. Поддержка системы образования региона, которую оказывают ведущие предприятия, играет в этом процессе важную роль. Такие проекты, как «Горный код», расширяют возможности профильного обучения и позволяют школьникам получать практические навыки, востребованные в высокотехнологичных отраслях экономики Мурманской области», – отметила министр Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559010/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,00% годовых-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»