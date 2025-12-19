Ревденская школа стала пилотной площадкой просветительского проекта «Горный код» Госкорпорации «Росатом»

В Мурманской области Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» запустил масштабный просветительский проект «Горный код», направленный на формирование у школьников знаний и практических навыков в сфере роботизации, программирования и применения современных технологий в горнорудной отрасли.

Проект реализуется при поддержке АО «Росатом Недра» – управляющей компании Горнорудного дивизиона, а также ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» – единственного в стране предприятия по добыче лопаритовой руды для получения редких и редкоземельных металлов.

Пилотной площадкой проекта стала школа посёлка Ревда, где открылся класс робототехники. Он начал работу на базе инженерного кабинета «Горняк будущего», созданного по губернаторскому плану «На Севере – Жить!» в рамках соглашения между правительством Мурманской области и Ловозерским горно-обогатительным комбинатом.

Класс оснастили современным оборудованием, в том числе роботами, которые являются точными копиями техники, работающей на площадках горно-обогатительного комбината.

Ребят и педагогов будут обучать приехавшие наставники. Ключевая задача проекта – ранняя профориентация и формирование у школьников интереса к дальнейшему обучению и работе на предприятиях «Росатома» и Мурманской области.

В открытии класса робототехники приняли участие министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, гендиректор Ловозерского ГОКа Владимир Федяков, администрация муниципалитета, педагоги и учащиеся школы.

«Подготовка востребованных кадров для стратегических проектов Арктики остаётся одной из ключевых задач губернаторского плана «На Севере – Жить!» в рамках топ-20 приоритетных направлений. Поддержка системы образования региона, которую оказывают ведущие предприятия, играет в этом процессе важную роль. Такие проекты, как «Горный код», расширяют возможности профильного обучения и позволяют школьникам получать практические навыки, востребованные в высокотехнологичных отраслях экономики Мурманской области», – отметила министр Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559010/#&gid=1&pid=1