Рейд по стройкам Мурманска. Профильный вице-губернатор проконтролировал ход работ по возведению детских садов

В рамках национального проекта «Демография» в Мурманске идет строительство двух детских садов: на улицах Капитана Орликовой и Достоевского. Вчера ход работ на них вместе с главой администрации Мурманска Евгением Никорой проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Перед подрядчиками поставлена задача – сдать оба детских сада в августе 2021 года. На сегодняшний день работы идут с незначительным отставанием от графика. Это связано с тем, что во время работ строители наткнулись на выход скалы, и пришлось тратить время на ее дробление. Принято решение составить график с контрольными точками. Каждые две недели будем посещать объекты с проверкой», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, возведение обоих детских садов в Мурманске началось в августе 2020 года. Планируется, что уже к 1 сентября у жителей улицы Капитана Орликовой появится дошкольное учреждение на 80 мест, а у жителей улицы Достоевского – на 196 мест. Стоимость контрактов – 159 миллионов рублей и 285 миллионов рублей соответственно. Также в рамках национального проекта «Демография» идёт строительство ещё трёх детских садов: в Североморске, Мурмашах и Алакуртти.