Рейдов в сфере контроля туриндустрии в Мурманской области станет больше

В конце прошлой недели Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области совместно с представителями контрольно-надзорных ведомств провело плановое рейдовое мероприятие в сфере туристской индустрии. Рейд был направлен на пресечение деятельности нелегальных гидов, проверку соблюдения правил дорожного движения, миграционного законодательства и требований транспортной безопасности. В мероприятии приняли участие сотрудники министерства, представители ГИБДД, Управления по вопросам миграции, Ространснадзора.

В ходе рейда сотрудники регионального министерства выявили четыре нарушения требований законодательства РФ об обязательной аттестации гидов. Двое граждан знакомили туристов с объектами показа, не имея соответствующей аттестации. Санкции за такое нарушение – вынесение предупреждения или наложение административного штрафа в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Ещё двое аттестованных гидов находились при исполнении обязанностей без нагрудных бейджей. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.

В ходе межведомственного рейда также были зафиксированы случаи нарушения правил дорожного движения, миграционного законодательства и требований транспортной безопасности.

«Наши приоритеты неизменны: безопасность гостей и высокое качество туристических услуг. Экскурсовод – лицо региона, от его профессионализма напрямую зависит восприятие Мурманской области. Более того, профессионализм гида – это вопрос не только имиджа, но зачастую и безопасности туриста. Продолжим проводить рейды на системной основе, их станет больше», – прокомментировал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля регионального министерства Андрей Удовик.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562707/#&gid=1&pid=7