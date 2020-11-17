Рейды в рамках мероприятия «Депутат работает в округе» позволяют снять острые проблемы

Сегодня в Североморске состоялось очередное мероприятие под названием «Депутат работает в округе». Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева вместе с депутатами избирательного округа №5 (микрорайон Северная Застава) Светланой Евтушенко и Романом Павликовским осмотрели проблемные участки, на которые указывали в своих обращениях избиратели.

«Депутат работает в округе» - не одноразовая акция. Она, по словам Евгения Алексеева, будет проводиться во всех избирательных округах каждый вторник.

Эти мероприятия позволят депутатам лучше знать ситуацию в избирательном округе, оперативно реагировать на обращения граждан.

Светлана Евтушенко и Роман Павликовский обратили внимание участвовавшего в мероприятии директора ГЦ ЖКХ Ивана Гладских на трап от улицы Северная Застава к улице Гаджиева, на котором отсутствует освещение, полозья для колясок, да и сам трап слишком узкий. Что касается освещения трапа, то, к сожалению, вандалы на одном светильнике разбили лампочку, а на втором уничтожили плафон. Иван Гладских заверил, что в ближайшее время освещение будет восстановлено.

У дома №36 речь шла об освещении детской площадки и доукомплектовании ее новыми игровыми элементами. Евгений Алексеев предложил Светлане Евтушенко и Роману Павликовскому сформировать инициативную группу жителей этого дома, чтобы они вышли с предложением о включении ремонта не только детской площадки, но и освещения, переоборудования трапа в программу по комфортной городской среде.

Летом 2021 году будет отремонтирован и проезд к детскому садику. В перечне работ на этом избирательном округе ремонт спортивной площадки. На ней будет заменено искусственное покрытие, ограждение, установлено освещение.

В рейде по объектам избирательного округа принял и генеральный директор СЖКХ Кирилл Чудинов. Ему был задан вопрос по поводу металлической лестницы к дому №8а. Зимой металлические ступени покрываются льдом и хождение по ним становится опасным. Кирилл Чудинов сообщил, что в течение двух недель на металлические ступени будет смонтировано резиновое покрытие.

Рейды в рамках мероприятия «Депутат работает в округе» позволят снять острые проблемы, которые волнуют жителей флотской столицы.