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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.21 11:00

Рейды выявили нарушения режима природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний»

Сотрудники оперативно-инспекторского отдела Регионального центра лесного и экологического контроля совместно с волонтерами провели очередной природоохранный рейд на территории природного парка регионального значения «Полуострова Рыбачий и Средний».

В ходе рейда было проверено четыре туристических лагеря, 30 человек и четыре единицы автотранспорта на предмет регистрации посещения природного парка. По результатам было выявлено два административных правонарушения за нарушение режима ООПТ.

При обследовании мест стихийных стоянок туристов было обнаружено несколько мест захламления и загрязнения территории бытовыми отходами и мусором. Силами сотрудников Регионального центра и общественников свалки были ликвидированы. Всего с территории природного парка было вывезено 32 мешка с мусором объемом около трёх кубометров.

«Особо охраняемые природные территории необходимы не только для формирования экологического туризма, но и для сохранения разнообразия живых организмов, для которых эти территории являются естественной средой обитания. Наша задача – максимально сохранить объекты общенационального достояния и не допустить причинения ущерба», – акцентировал внимание министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Сергей Абаринов.

Министерство обращает внимание юридических лиц, организующих туры на полуострова Рыбачий и Средний, а также отдельных туристов, планирующих посетить природный парк, что в соответствии с Положением о природном парке регионального значения «Полуострова Рыбачий и Средний» на территории природного парка не допускается захламление и загрязнении территории, складирование и захоронение отходов.

За нарушение режима природного парка в данной части предусмотрена административная ответственность по ст.8.39 КоАП РФ на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, на физических лиц от 3 тысяч до 4 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, рейдовая работа на особо охраняемых территориях регионального значения осуществляется сотрудниками Регионального центра лесного и экологического контроля на постоянной основе.

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