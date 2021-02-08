Рейтинг ЦУР позволит оценить, насколько эффективно выстроен диалог северян с чиновниками

Центр управления регионом разработал критерии оценки качества обратной связи с населением в соцсетях и на портале «Наш Север». Специалисты Центра подготовили рейтинговую оценку работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по итогам 2020 года. Об этом рассказала на оперативном совещании заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Рейтинг региональных и муниципальных органов власти рассчитывается на основании 15 показателей. Среди них – количество поступивших сообщений, скорость их отработки, качество подготовки ответов, реальные меры реагирования на сообщения. Кроме того, учтена работа органов власти с официальными аккаунтами.

«При оценке отработки сообщений учитывалось содержание ответов, средние сроки отработки, количество просроченных сообщений», – пояснила Александра Никипелова.

Среди региональных органов исполнительной власти Мурманской области рейтинг возглавили Министерство энергетики и ЖКХ, Министерство образования и науки, Министерство спорта и молодёжной политики. В топ-3 органов местного самоуправления вошли администрации Кировска, Апатитов и Мончегорска. Оценка эффективности работы органов власти с жителями будет проводиться на постоянной основе.

Кроме того, аналитики ЦУРа за период с 30 января по 5 февраля зафиксировали 560 сообщений от жителей Мурманской области в социальных сетях и на портале «Наш Север». На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство» (30%), на втором месте – «ЖКХ» (29%), на третьем месте – «Коронавирус» (6%). Четвертую и пятую позиции заняли разделы «Дороги» и «Здравоохранение» (4%).

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, обильные снегопады привели к росту числа сообщений, связанных с уборкой и вывозом снега. На комментарии под постами с графиками расчистки территорий от снега местные власти реагируют оперативно, информируют граждан о выполненных работах, прикладывая фото, включают в график уборки или передают заявки в обслуживающую организацию.

«Принципиально важно, чтобы люди понимали, что власть всех уровней их слышит и реагирует на конкретные вопросы не в режиме «Ваш вопрос очень важен для нас», а в режиме конкретных действий по проблеме», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.