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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.22 18:00

Рейтинг экономических вузов России 2022 – версия сервиса «Superjob»

Сервис «Superjob» представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2016–2021 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Топ-3 лидеров рейтинга за год не изменился.

На первом месте — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, занятые в экономической или финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 150 тысяч рублей, за год прирост зарплат составил 20 тысяч рублей. На второй строке — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средней заработной платой выпускников 140 тысяч рублей в месяц (+15000 за год). Третье место — у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (130 тысяч рублей, +15000 рублей за год).

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ сохранила прошлогоднюю позицию в рейтинге (4-е место, 125 тысяч рублей, +15000 рублей за год). Финансовый университет при правительстве РФ вошёл в топ-5 (120 тысяч рублей, +10000 рублей за год).

В первой десятке вузов с наиболее высокими средними зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов — Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ и Санкт-Петербургский государственный университет (делят 6-е место, 115 тысяч рублей), Государственный университет управления и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (делят 7-е место, 100 тысяч рублей), Казанский (Приволжский) федеральный университет и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (делят 8-е место, 97 тысяч рублей), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (9-е место, 95 тысяч рублей), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (10-е место, 87 тысяч).

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