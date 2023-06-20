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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.23 18:00

Рейтинг экономических вузов России 2023 года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов.

Топ-3 лидеров рейтинга прошлого года удалось сохранить свои позиции. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, занятые в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 165000 рублей, за год зарплаты выросли на 15000 рублей (+10%). На второй строке — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средним заработком выпускников 150000 рублей в месяц (+10 00 рублей за год). Третье место сохранил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (140000 рублей, +10000 рублей за год).

Финансовый университет при правительстве РФ улучшил позиции в рейтинге (4 место, 135000 рублей, +15000 рублей за год). На пятой строке — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (+5000 рублей за год): её выпускники зарабатывают в среднем 130000 рублей ежемесячно.

В топ-10 вузов с наиболее высокими средними зарплатами молодых специалистов в сфере экономики и финансов — Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ и Санкт-Петербургский государственный университет (делят 6 место, 120000 рублей), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (7 место, 115000 рублей), Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Государственный университет управления (делят 8 место, 110000 рублей), Казанский (Приволжский) федеральный университет и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (делят 9 место, 100000 рублей), Российский университет дружбы народов (10 место, 95000 рублей).

По сравнению с 2022 годом улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись на 2 строки, Тюменский государственный университет. На одну позицию за год выросли Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российский университет дружбы народов, Российский государственный социальный университет, Волгоградский государственный университет, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Российский государственный гуманитарный университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Ивановский государственный университет и Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

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