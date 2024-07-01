Рейтинг экономических вузов России 2024

«SuperJob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2018–2023 годов, работающих в сфере экономики и финансов.

На первом месте — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, работающие в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 180000 рублей, за год зарплаты выросли на 15000 рублей (+9%). Топ-3 лидеров рейтинга прошлого года удалось сохранить свои позиции. На второй строке — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средним заработком выпускников 175000 рублей в месяц (+25000 рублей за год или 17%). На третьем — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (160000 рублей, +20000 рублей или 14%).

Четвертую строку поделили Финансовый университет при правительстве РФ и Санкт-Петербургский государственный университет, медианная зарплата их выпускников достигает 155000 рублей в месяц. Причем СПбГУ удалось улучшить свои позиции: в прошлом году вуз был на 6 месте, прирост зарплат его выпускников составил 35000 рублей, или 29%. У Финансового университета динамика за год: +20000 рублей, или 15%.

На пятой строке — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (+20000 рублей за год, или 15%): её выпускники зарабатывают в среднем 150000 рублей ежемесячно. До топ-5 вырос и рейтинг Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (+30000 рублей за год, или 25%). В прошлом году ВАВТ была на 6 месте.

В топ-10 вузов с наиболее высокими средними зарплатами молодых специалистов в сфере экономики и финансов — Российский экономический университет им. Г.В .Плеханова (6 место, 140000 рублей в месяц, +22%), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (7 место, 135000 рублей, +23%), Государственный университет управления (8 место, 125000 рублей, +14%), Российский университет дружбы народов (9 место, 115000 рублей, +21%) и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (10 место, 110000 рублей, +10%). Причём РЭУ, СПбГЭУ и РУДН удалось за год подняться в рейтинге на одну строку вверх.

Улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с 2023 годом, поднявшись на 3 строки, Тюменский государственный университет и Пермский государственный национальный исследовательский университет (13 место, 95000 рублей), Кубанский государственный университет и Южно-Уральский государственный университет (15 место, 90000 рублей). Выросли на 2 строки не только СПбГУ, но и Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (11 место, 105000 рублей), Ростовский государственный экономический университет, (РИНХ), Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева и Воронежский государственный университет (13 место, 95000 рублей), а также Самарский государственный экономический университет (15 место, 90000 рублей).