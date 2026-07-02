Рейтинг экономических вузов России 2026





Рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вузы в 2020—2025 годах, занятых в экономике и финансах, составили специалисты «SuperJob».

МГИМО уверенно удерживает лидерство: медианная зарплата выпускников — 230000 рублей в месяц (+30000, или +15% к 2025).

Второе место сохранил за собой НИУ ВШЭ с зарплатами выпускников в 200000 рублей (+10000, или +5%).

Третье место делят два вуза: Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ им. Ломоносова (по 195000 рублей). Финансовый университет поднялся на одну строку (+15000 рублей, или +8%), МГУ потерял одну позицию (+5000 рублей, или +3%).

На 4 месте — СПбГУ, среди выпускников которого нобелевские лауреаты по экономике Василий Леонтьев (1973) и Леонид Канторович (1975). Медианные зарплаты выпускников СПбГУ последних пяти лет — 190000 рублей (+20000, или +12%).

5 место рейтинга делят ВАВТ Минэкономразвития и РАНХиГС (по 180000 рублей). ВАВТ прибавил 20000 рублей (+13%) и сохранил свои позиции в рейтинге, РАНХиГС опустился вниз на одну строку (+10000 рублей/+6%).

На 6 месте — СПбГЭУ (165000 рублей, +25000/+18%/+1 позиция за год).

7 место — РЭУ им. Плеханова (160000 рублей, +5000/+3%).

8 место — ГУУ (150000 рублей, +20000/+15%).

9 строку делят ННГУ имени Н. И. Лобачевского (+10000, или +8%) и РУДН имени Патриса Лумумбы (+5000 или 4%) с медианной зарплатой выпускников в 135000 рублей в месяц.

Замыкает топ-10 КФУ: по данным рейтинга, медианная зарплата выпускников этого вуза составляет 130000 рублей, за год показатель вырос на 10000 рублей (+8%).

Улучшили свои позиции в рейтинге 2026 на одну позицию за счёт прироста медианных зарплат сразу несколько вузов из второй десятки рейтинга: СПбГЭУ и НГУ (11 место, 125000 рублей, +15000/+14%), ТГУ (12 место, 120000 рублей, +15000/+14%), ДВФУ (14 место, 110000 рублей, +15000/+16%), ЧГУ (17 место, 97000 рублей, +12000/+14%). На одну строку удалось подняться и АлтГУ, СКФУ, ИвГУ, ТвГУ, БГУ, ВлГУ и ПГУ (18 место, 95000 рублей, +13000/+16%).

Нижний порог рейтинга в 2026 году соответствует медианной зарплате выпускников в 90000 рублей: на 20 месте ИГУ, КемГУ, ТулГУ и ХГУЭП. Разрыв между первым и двадцатым местом — 140000 рублей: средние зарплаты у закончивших МГИМО в 2020—2025 годах в 2,5 раза выше, чем у выпускников вузов с 20 строки рейтинга. Это отражает высокую востребованность выпускников топовых вузов на рынке труда.

В исследовании принимают участие государственные и коммерческие вузы: классические и профильные экономические университеты.

В качестве источника информации используется база резюме «SuperJob» (50+ млн резюме) и другие открытые источники. Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.

Выборка для каждого вуза-участника рейтинга — от 70 резюме выпускников профильных факультетов указанных годов выпуска, исключая резюме стажеров, младших специалистов, соискателей со стажем работы по специальности менее 1 года. Не менее половины рассматриваемых резюме принадлежат выпускникам, уже нашедшим работу, зарплата на которой соответствует ожиданиям из их резюме.

Рассматриваются резюме на соискание линейных и руководящих должностей в сферах корпоративных финансов, банковского дела, аудита, консалтинга, экономического планирования, инвестиционного анализа, бухгалтерского учёта и проч., размещённые не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования.

Зарплата, на которую может претендовать специалист в Москве, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Для выпускников, ищущих работу в регионах, зарплатные ожидания корректируются с учётом региональных коэффициентов «SuperJob» до уровня московского рынка труда.

Показатель «Оставшиеся в городе обучения» соответствует числу соискателей, которые ищут работу в городе получения образования.

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