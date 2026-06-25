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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.26 12:00

Рейтинг IT-вузов России – «SuperJob» и Госкорпорации «Роскосмос» 2026

«SuperJob» и Госкорпорация «Роскосмос» впервые представляют совместный рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, завершивших обучение в вузах в 2020–2025 годах.

Абсолютный лидер рейтинга — МФТИ: средняя зарплата выпускников этого вуза 2020—2025 годов, работающих в IT-сфере, составляет 350000 рублей в месяц (+20000/+6% к 2025).

Второе место делят ИТМО и МИФИ (по 300000 рублей). ИТМО сохранил свои позиции в рейтинге (+10000 рублей/+3% за год), МИФИ поднялся на одну строку (+20000 рублей/+7%).

На третьем месте находятся сразу три вуза: МГУ, Бауманка и ВШЭ (по 290000 рублей). Зарплата выпускников МГУ не изменилась за год, что привело к потере университетом одной позиции в рейтинге. Бауманка и ВШЭ прибавили по 10000 рублей (+4%), сохранив свои места в топ-3.

На 4 месте — СПбГУ (280000 рублей, +10000 рублей или 4%). Этот вуз — абсолютный лидер по олимпиадным достижениям года: Grand Grand First Prize и первое место в командном зачете на Международной студенческой олимпиаде по математике IMC в 2025.

5 место рейтинга вузов занимает Университет Иннополис (270000 рублей, +20000 рублей/+8%).

На 6 месте — сразу четыре вуза: МЭИ, МАИ, МИСИС и НГУ (со средней зарплатой выпускников по 250000 рублей). МИСИС и НГУ прибавили по 20000 рублей (+9%) и поднялись на одну позицию каждый. МЭИ и МАИ — по +10000 рублей (+4%) к прошлому году.

На 7 месте — КФУ, СПбПУ и СТАНКИН (по 240000 рублей). СПбПУ поднялся на одну строку (+20000 рублей/+9%). СТАНКИН потерял одну позицию, не показав прироста по зарплате за год. КФУ сохранил за собой место в рейтинге (+10000/+4%).

Кто совершил рывок в 2026: КНИТУ-КАИ поднялся сразу на 2 позиции (11 место, 185000 рублей, +20000/+12%). Вверх на одну строку выросли не только вузы из топ-7 (МИФИ, МИСИС, НГУ и СПбПУ Петра Великого), но и ЛЭТИ (сейчас на 8 месте, 210000 рублей, +20000/+11%), ННГУ с СПбГУТ (делят 9 место, 200000 рублей, +20000/+11%), а также ТГУ с СамГТУ (15 место, 165000 рублей, +15000/+10%).

Нижний порог рейтинга в 2026 году соответствует среднемесячной зарплате выпускников в 140000 рублей: на 20 месте ТулГУ, ПетрГУ, ВСГУТУ, РГУ, РосНОУ и ПГУПС. Разрыв между первым и двадцатым местом — 210000 рублей, средние зарплаты у закончивших МФТИ в 2,5 раза выше, чем у выпускников вузов с 20 строки рейтинга.

Также важный для рынка труда факт: медианные зарплаты выпускников ведущих технических вузов страны в большинстве своем продолжают рост. В этом году у вузов, которые удержали свои позиции в рейтинге на уровне 2025 года, средний прирост номинальных зарплат оказался выше инфляции 6,28% (по данным Росстата, годовая инфляция в марте 2026 — 5,86% по РФ и 5,25% по Москве).

Всего в рейтинг вошли 85 вузов из 39 городов.

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные технические университеты.

Рассматриваются резюме на соискание линейных и руководящих должностей в сферах разработки, информационной безопасности, тестирования ПО, DevOps, аналитики, исследования данных, машинного обучения, Data-инженерии и проч., размещенные не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования.

Зарплата, на которую может претендовать специалист в Москве, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Для выпускников, ищущих работу в регионах, зарплатные ожидания корректируются с учётом региональных коэффициентов «SuperJob» до уровня московского рынка труда.

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