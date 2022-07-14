Нужны ли заполярным городам муралы: опрос общественного мненияБольшинство претендентов на участие в программе «Свой дом в Арктике» намерены строить дома
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.07.22 18:00

Рейтинг народного доверия к валютам: рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений

Лучшей валютой для хранения накоплений рубль называют почти в 2 раза чаще, чем в январе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Держать в рублях все сбережения или их часть сегодня считают допустимым 57% россиян. У доллара и евро более чем в 2 раза меньше поклонников (26 и 21% соответственно). Уровень народного доверия к американской и европейской валютам сейчас столь же низкий, как в апреле 2015 года, когда их курс резко обвалился. Число сторонников рубля тогда было близко к максимальным значениям (69%), сейчас же уровень доверия к национальной валюте соответствует среднему значению за 8 лет. С января этого года число сторонников рубля выросло более чем на четверть, сторонников доллара — снизилось более чем в 1,5 раза, а евро — более чем в 2 раза.

Лучшей валютой для хранения накоплений евро называет минимальное за 15 лет число россиян (всего 5%), доллар считают таковым 12% (что чуть ниже среднего значения с 2007 года), рубль — 43% (почти в 2 раза больше, чем в январе этого года, и выше средних значений за 15 лет).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 4 серия (16+)19:55«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 5 серия (16+)20:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг народного доверия к валютам: рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 56 копеек, доллар потерял почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика