Рейтинг округов Мурманска по числу новых рабочих мест – где найти работу проще всего. Обзор по версии hh.ru

За последнее время работодатели Мурманска разместили почти 6600 новых вакансий. Это на 10% больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, мурманский рынок труда после длительных каникул наращивает объём новых рабочих мест.

Эксперты hh.ru выяснили, в каких районах Мурманска местные работодатели предлагают работу уже сейчас в начале года чаще всего, а также какие отрасли и сферы больше всего нуждаются в новых работниках.

За последнее время работодатели Мурманска разместили почти 6600 новых вакансий. Это на 10% больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, мурманский рынок труда после длительных каникул наращивает объём новых рабочих мест.

При этом в одних округах Мурманска работодатели, как правило, публикуют вакансии чаще и больше, чем в других. К таким «богатым» на новые рабочие места округам относятся: Ленинский округ (38% новых вакансий от общего числа вакансий в городе) и Первомайский округ (35%). Меньше новых вакансий за последнее время разместили работодатели из Октябрьского округа (27% вакансий) (наглядно на диаграмме).

У работодателей самые разные запросы на новый персонал, и они могут искать как массовых линейных работников, так и более узких специалистов. Так, в Ленинском округе этой зимой чаще всего новых сотрудников ищут туристическое организации, ЖКХ и организации из сферы маркетинга. В Первомайском округе будет проще всего найти работу (из-за большого числа вакансий) в сфере перевозок, маркетинга и товаров народного потребления. В Октябрьском округе наиболее высок спрос на новых работников у компаний из сферы маркетинга, перевозок, а также ИТ-сферы.

Больше всего вакансий для молодых начинающих специалистов, как правило, публикуют компании, размещающиеся в Первомайском и Ленинском округах (наглядно в таблице).

Актуальные вакансии в различных районах Мурманска: