Представители Северного флота во второй раз стали лауреатами национальной премии «Хрустальный компас»Футбольные страсти в Катаре, а в Нью-Йорке ищут специалиста по борьбе с крысами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.22 13:00

Рейтинг профессий с самой высокой зарплатой в декабре

При этом жителям Мурманской области с начала 2022 года были доступны более 600 вакансий с доходом более 180000 рублей. Из них порядка 5% вакансий приходится на декабрь. В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в области выросла в 2 раза.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, работникам каких профессий компании Мурманской области готовы платить самые высокие зарплаты в декабре.

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет порядка 54000 рублей. Зарплатные предложения работодателей Мурманской области ниже предложений компаний из других областей на 3%. Если сравнивать с показателями ноября, то в данном случае зарплатные предложения за последние месяцы в Мурманской области почти не изменились.

При этом жителям Мурманской области с начала 2022 года были доступны более 600 вакансий с доходом более 180000 рублей. Из них порядка 5% вакансий приходится на декабрь. В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в области выросла в 2 раза. Если же сравнивать с зарплатами в начале этого года, средняя зарплата в Мурманской области стала больше на 4% или 2000 рублей.

Сильнее всего за год зарплата выросла в сфере страхования – здесь работодатели повысили доход на 33% до 54000 рублей или более чем на 13000 рублей. Есть также рост доходов в ИТ-сфере и сфере искусства (по +17% до 62324 и 49850 рублей соответственно). В целом в 20 профессиональных сферах рынка труда Мурманской области за год произошло повышение доходов работников (наглядно в таблице). 

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в декабре, Мурманская область:

  1. Менеджер по продажам услуг, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72314070 ;
  2. Судоводитель маломерного судна, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72657512;
  3. Матрос, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73127684;
  4. Главный специалист отдела материально-технического снабжения, от 115 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/73063890»
  5. Мастер строительно-монтажных работ, от 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73067705;
  6. Директор предприятия, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73142373;
  7. Диспетчер порта, от 93 468 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/72001437
  8. Бухгалтер-материалист, до 105 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72913489.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО выгорают на работе из-за невнимательности начальства, низкой зарплаты и плохих отношений в коллективе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Кольские хроники с Юрием Бергером», тематическая программа (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг профессий с самой высокой зарплатой в декабре-PRO Валюту (16+)Курсы доллара снизился на 19 копеек, евро подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Теплоснабжение станет надежнее, а работа персонала комфортнее-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика