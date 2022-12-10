Рейтинг профессий с самой высокой зарплатой в декабре

При этом жителям Мурманской области с начала 2022 года были доступны более 600 вакансий с доходом более 180000 рублей. Из них порядка 5% вакансий приходится на декабрь. В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в области выросла в 2 раза.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, работникам каких профессий компании Мурманской области готовы платить самые высокие зарплаты в декабре.

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет порядка 54000 рублей. Зарплатные предложения работодателей Мурманской области ниже предложений компаний из других областей на 3%. Если сравнивать с показателями ноября, то в данном случае зарплатные предложения за последние месяцы в Мурманской области почти не изменились.

При этом жителям Мурманской области с начала 2022 года были доступны более 600 вакансий с доходом более 180000 рублей. Из них порядка 5% вакансий приходится на декабрь. В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в области выросла в 2 раза. Если же сравнивать с зарплатами в начале этого года, средняя зарплата в Мурманской области стала больше на 4% или 2000 рублей.

Сильнее всего за год зарплата выросла в сфере страхования – здесь работодатели повысили доход на 33% до 54000 рублей или более чем на 13000 рублей. Есть также рост доходов в ИТ-сфере и сфере искусства (по +17% до 62324 и 49850 рублей соответственно). В целом в 20 профессиональных сферах рынка труда Мурманской области за год произошло повышение доходов работников (наглядно в таблице).

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в декабре, Мурманская область: