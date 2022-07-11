Рейтинг регионов по развитию ипотеки – Мурманская область в середнячках

Рейтинг регионов по развитию ипотеки на основе данных официальной статистики подготовили специалисты агентства РИА «Рейтинг».

На первой строчке — Тюменская область, на второй и третьей позициях находятся два других региона «тюменской матрешки»: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Замыкают список Крым, Дагестан и Ингушетия.

Мурманская область находится на 36 месте рейтинга. За последние 12 месяцев в нашем регионе количество выданных ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения составляет 22,6; динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года составляет -33,6%, а средний размер ипотечного кредита в 2022 году составил 3,13 млн рублей.

Для сравнения, по России эти показатели 21,7, -36,7%, 3,39 млн рублей – соответственно.