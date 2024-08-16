Рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Мурманская область вошла в топ-25

Эксперты hh.ru составили рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплат за год. Мурманская область заняла 22 место по текущему уровню зарплаты и 24 место по динамике роста дохода за год.

На данный момент средняя зарплата, которую могут заработать жители Мурманской области, выросла до уровня 69 тысяч рублей. В общероссийском рейтинге по уровню предлагаемого дохода регион оказался на 22 месте, обогнав все регионы СЗФО, уступив при этом по уровню среднего дохода только Петербургу. Первое место по уровню зарплаты в стране сейчас занимает Чукотка, здесь компании готовы платить более 127 тысяч рублей. На втором месте – Магаданская область (111 тысяч), на третьем – ЯНАО (98,4 тысячи рублей).

Топ регионов с наибольшей медианной зарплатой на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:

Регион Уровень предлагаемой заплаты летом 2024 года Чукотский АО 127785 Магаданская область 111363 Ямало-Ненецкий АО 98401 Забайкальский край 96403 Республика Саха (Якутия) 95113 Амурская область 95046 Москва 91939 Еврейская АО 90973 Ненецкий АО 85346 Камчатский край 84324 Ханты-Мансийский АО - Югра 80480 Сахалинская область 79229 Московская область 78225 Республика Ингушетия 76453 Санкт-Петербург 76334 Хабаровский край 76147 Приморский край 74524 Красноярский край 73817 Республика Бурятия 72313 Республика Тыва 72276

При этом именно по активности роста предлагаемых зарплат Мурманская область оказалась немного ниже, обосновавшись на 24 месте. Так, за год зарплаты, которые готовы платить мурманские работодатели, выросли на 39% или на 19,2 тысячи рублей: с 49,7 тысячи до 69 тысяч рублей.

При этом в стране есть несколько десятков регионов, где динамика более выраженная. Так, на Чукотке зарплаты год к году выросли почти на 59 тысяч рублей (до 127 тысяч рублей), в Ингушетии – на 42,7 тысячи (до 76, 4 тысячи рублей), в Забайкальском крае – на 36,5 тысячи (96,4 тысячи), в Амурской обл. – на 35,6 тысячи (до 95 тысяч), в НАО – на 35,3 тысячи (до 85,3 тысячи).

«Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Топ регионов с наиболее активным ростом зарплаты на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.: