Рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Мурманская область вошла в топ-25Рост потребительских цен остаётся высоким – ЦБ РФ
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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.24 12:00

Рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Мурманская область вошла в топ-25

Эксперты hh.ru составили рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплат за год. Мурманская область заняла 22 место по текущему уровню зарплаты и 24 место по динамике роста дохода за год.

На данный момент средняя зарплата, которую могут заработать жители Мурманской области, выросла до уровня 69 тысяч рублей. В общероссийском рейтинге по уровню предлагаемого дохода регион оказался на 22 месте, обогнав все регионы СЗФО, уступив при этом по уровню среднего дохода только Петербургу. Первое место по уровню зарплаты в стране сейчас занимает Чукотка, здесь компании готовы платить более 127 тысяч рублей. На втором месте – Магаданская область (111 тысяч), на третьем – ЯНАО (98,4 тысячи рублей).

Топ регионов с наибольшей медианной зарплатой на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:

Регион

Уровень предлагаемой заплаты летом 2024 года

Чукотский АО

127785

Магаданская область

111363

Ямало-Ненецкий АО

98401

Забайкальский край

96403

Республика Саха (Якутия)

95113

Амурская область

95046

Москва

91939

Еврейская АО

90973

Ненецкий АО

85346

Камчатский край

84324

Ханты-Мансийский АО - Югра

80480

Сахалинская область

79229

Московская область

78225

Республика Ингушетия

76453

Санкт-Петербург

76334

Хабаровский край

76147

Приморский край

74524

Красноярский край

73817

Республика Бурятия

72313

Республика Тыва

72276

 

При этом именно по активности роста предлагаемых зарплат Мурманская область оказалась немного ниже, обосновавшись на 24 месте. Так, за год зарплаты, которые готовы платить мурманские работодатели, выросли на 39% или на 19,2 тысячи рублей: с 49,7 тысячи до 69 тысяч рублей.

При этом в стране есть несколько десятков регионов, где динамика более выраженная. Так, на Чукотке зарплаты год к году выросли почти на 59 тысяч рублей (до 127 тысяч рублей), в Ингушетии – на 42,7 тысячи (до 76, 4 тысячи рублей), в Забайкальском крае – на 36,5 тысячи (96,4 тысячи), в Амурской обл. – на 35,6 тысячи (до 95 тысяч), в НАО – на 35,3 тысячи (до 85,3 тысячи).

«Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Топ регионов с наиболее активным ростом зарплаты на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:

Регион

На сколько выросла зарплата за год (руб.)

Чукотский АО

58728

Республика Ингушетия

42724

Забайкальский край

36540

Амурская область

35612

Ненецкий АО

35397

Магаданская область

32484

Еврейская АО

31578

Республика Саха (Якутия)

30611

Ямало-Ненецкий АО

27332

Ханты-Мансийский АО - Югра

25559

Камчатский край

24315

Республика Тыва

22932

Московская область

22862

Республика Бурятия

22521

Красноярский край

22334

Москва

21940

Республика Коми

21515

Хабаровский край

21455

Республика Башкортостан

20650

Сахалинская область

20610

Белгородская область

19624

Иркутская область

19589

Брянская область

19471

Мурманская область

19288

Калужская область

19265

Чеченская республика

18970

Ленинградская область

18894

Республика Карелия

18769

Республика Татарстан

18304

Удмуртская Республика

18092

Оренбургская область

17929

Санкт-Петербург

17479

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