Рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами для программистов по версии hh.ru. Статистика по каждому субъекту в СЗФО
На основе данных hh.ru, подготовленных аналитиками платформы, стало известно, в каких регионах выгодней всего работать программистом или разработчиком, а также насколько совпадают запросы людей с зарплатными предложениями работодателей.
Данные в начале марта 2025 года показывают, что средняя зарплата программиста в России на данный момент достигла 150 тысяч рублей. При этом наибольшие зарплаты программистам готовы платить сейчас в Москве (более 205 тысяч рублей), причем это на 20 тысяч больше, чем запрашивают сами соискатели-москвичи. На втором месте по уровню зарплат программистов – Петербург (более 161 тысячи рублей), что на 10 тысяч больше, чем запросы петербургских программистов. На третьем месте – Московская область (155 тысяч). Также в пятёрку регионов с самыми выгодными зарплатами для программистов вошли Ленинградская область (более 151 тысячи) и Новосибирская область (150 тысяч).
При этом в данных регионах, а также у работодателей Нижегородской области зарплатные предложения даже выше, чем тот доход, который указывают соискатели. И больше других весной этого года готовы доплачивать, судя по данным вакансий, работодатели из Ленобласти: здесь компании предлагают на 51 тысячу рублей больше, чем запрашивают местные айтишники (порядка 99 тысяч рублей).
Топ-20 регионов с наибольшими зарплатами для программистов в разработчиков, весна 2025 год, по данным hh.ru:
|
Регион
|
Предлагаемая
|
Ожидаемая
|
Разница
|
Москва
|
205 100 ₽
|
185 100 ₽
|
20 000 ₽
|
Санкт-Петербург
|
161 100 ₽
|
151 100 ₽
|
10 000 ₽
|
Московская область
|
155 200 ₽
|
120 600 ₽
|
34 600 ₽
|
Ленинградская область
|
151 000 ₽
|
99 400 ₽
|
51 600 ₽
|
Новосибирская область
|
150 700 ₽
|
103 600 ₽
|
47 100 ₽
|
Приморский край
|
146 700 ₽
|
107 200 ₽
|
39 500 ₽
|
Нижегородская область
|
143 500 ₽
|
103 300 ₽
|
40 200 ₽
|
Республика Татарстан
|
135 900 ₽
|
103 700 ₽
|
32 200 ₽
|
Свердловская область
|
131 500 ₽
|
109 600 ₽
|
21 900 ₽
|
Рязанская область
|
128 100 ₽
|
100 500 ₽
|
27 600 ₽
|
Краснодарский край
|
126 100 ₽
|
105 900 ₽
|
20 200 ₽
|
Ульяновская область
|
125 000 ₽
|
106 300 ₽
|
18 700 ₽
|
Костромская область
|
125 000 ₽
|
93 600 ₽
|
31 400 ₽
|
Калининградская область
|
123 600 ₽
|
108 200 ₽
|
15 400 ₽
|
Тульская область
|
123 600 ₽
|
101 700 ₽
|
21 900 ₽
|
Удмуртская Республика
|
121 700 ₽
|
101 800 ₽
|
19 900 ₽
|
Калужская область
|
120 000 ₽
|
99 500 ₽
|
20 500 ₽
|
Хабаровский край
|
120 000 ₽
|
101 400 ₽
|
18 600 ₽
|
Челябинская область
|
119 600 ₽
|
98 400 ₽
|
21 200 ₽
|
Воронежская область
|
117 200 ₽
|
95 100 ₽
|
22 100 ₽
Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты программистов ниже среднего по стране в среднем в 2 раза (средний доход программиста сейчас порядка 150 тысяч рулей). И наименьшие зарплаты в вакансиях для программистов сейчас зафиксированы в Орловской области (70 тысяч), Новгородской области (75 тысяч). Также в этот рейтинг попали и другие регионы СЗФО. Так, доход ниже среднего по стране предлагают программистам в Псковской области (90 тысяч), Мурманской области (83,5 тысячи), Архангельской области (80 тысяч) и Коми (80 тысяч).
При этом есть регионы Северо-Запада, в которых ситуация с зарплатами для программистов отличается от двух рейтингов. Так, карельским программистам сейчас готовы платить порядка 100 тысяч рублей, что на 1 тысячу больше, чем запрашивают соискатели. В Вологодской области средний доход программистов также ниже общероссийского (100 тысяч), но также и существенно ниже запросов местных жителей, которые хотят более 115 тысяч рублей на руки.
Рейтинг регионов с наименьшими зарплатами для программистов и разработчиков, весна, 2025 год, по данным hh.ru:
|
Регион
|
Предлагаемая
|
Ожидаемая
|
Разница
|
Алтайский край
|
99 800 ₽
|
80 600 ₽
|
19 200 ₽
|
Республика Марий Эл
|
95 000 ₽
|
107 100 ₽
|
-12 100 ₽
|
Ставропольский край
|
93 600 ₽
|
100 000 ₽
|
-6 400 ₽
|
Пензенская область
|
91 300 ₽
|
91 800 ₽
|
-500 ₽
|
Красноярский край
|
90 500 ₽
|
100 600 ₽
|
-10 100 ₽
|
Кировская область
|
90 000 ₽
|
91 000 ₽
|
-1 000 ₽
|
Псковская область
|
90 000 ₽
|
87 500 ₽
|
2 500 ₽
|
Республика Мордовия
|
90 000 ₽
|
81 300 ₽
|
8 700 ₽
|
Владимирская область
|
85 600 ₽
|
94 200 ₽
|
-8 600 ₽
|
Мурманская область
|
83 500 ₽
|
100 000 ₽
|
-16 500 ₽
|
Архангельская область
|
80 000 ₽
|
80 000 ₽
|
0 ₽
|
Республика Коми
|
80 000 ₽
|
90 000 ₽
|
-10 000 ₽
|
Волгоградская область
|
78 900 ₽
|
80 500 ₽
|
-1 600 ₽
|
Новгородская область
|
75 000 ₽
|
100 000 ₽
|
-25 000 ₽
|
Орловская область
|
70 000 ₽
|
106 000 ₽
|
-36 000 ₽