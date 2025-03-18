Рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами для программистов по версии hh.ru. Статистика по каждому субъекту в СЗФО

На основе данных hh.ru, подготовленных аналитиками платформы, стало известно, в каких регионах выгодней всего работать программистом или разработчиком, а также насколько совпадают запросы людей с зарплатными предложениями работодателей.

Данные в начале марта 2025 года показывают, что средняя зарплата программиста в России на данный момент достигла 150 тысяч рублей. При этом наибольшие зарплаты программистам готовы платить сейчас в Москве (более 205 тысяч рублей), причем это на 20 тысяч больше, чем запрашивают сами соискатели-москвичи. На втором месте по уровню зарплат программистов – Петербург (более 161 тысячи рублей), что на 10 тысяч больше, чем запросы петербургских программистов. На третьем месте – Московская область (155 тысяч). Также в пятёрку регионов с самыми выгодными зарплатами для программистов вошли Ленинградская область (более 151 тысячи) и Новосибирская область (150 тысяч).

При этом в данных регионах, а также у работодателей Нижегородской области зарплатные предложения даже выше, чем тот доход, который указывают соискатели. И больше других весной этого года готовы доплачивать, судя по данным вакансий, работодатели из Ленобласти: здесь компании предлагают на 51 тысячу рублей больше, чем запрашивают местные айтишники (порядка 99 тысяч рублей).

Топ-20 регионов с наибольшими зарплатами для программистов в разработчиков, весна 2025 год, по данным hh.ru:

Регион Предлагаемая Ожидаемая Разница Москва 205 100 ₽ 185 100 ₽ 20 000 ₽ Санкт-Петербург 161 100 ₽ 151 100 ₽ 10 000 ₽ Московская область 155 200 ₽ 120 600 ₽ 34 600 ₽ Ленинградская область 151 000 ₽ 99 400 ₽ 51 600 ₽ Новосибирская область 150 700 ₽ 103 600 ₽ 47 100 ₽ Приморский край 146 700 ₽ 107 200 ₽ 39 500 ₽ Нижегородская область 143 500 ₽ 103 300 ₽ 40 200 ₽ Республика Татарстан 135 900 ₽ 103 700 ₽ 32 200 ₽ Свердловская область 131 500 ₽ 109 600 ₽ 21 900 ₽ Рязанская область 128 100 ₽ 100 500 ₽ 27 600 ₽ Краснодарский край 126 100 ₽ 105 900 ₽ 20 200 ₽ Ульяновская область 125 000 ₽ 106 300 ₽ 18 700 ₽ Костромская область 125 000 ₽ 93 600 ₽ 31 400 ₽ Калининградская область 123 600 ₽ 108 200 ₽ 15 400 ₽ Тульская область 123 600 ₽ 101 700 ₽ 21 900 ₽ Удмуртская Республика 121 700 ₽ 101 800 ₽ 19 900 ₽ Калужская область 120 000 ₽ 99 500 ₽ 20 500 ₽ Хабаровский край 120 000 ₽ 101 400 ₽ 18 600 ₽ Челябинская область 119 600 ₽ 98 400 ₽ 21 200 ₽ Воронежская область 117 200 ₽ 95 100 ₽ 22 100 ₽

Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты программистов ниже среднего по стране в среднем в 2 раза (средний доход программиста сейчас порядка 150 тысяч рулей). И наименьшие зарплаты в вакансиях для программистов сейчас зафиксированы в Орловской области (70 тысяч), Новгородской области (75 тысяч). Также в этот рейтинг попали и другие регионы СЗФО. Так, доход ниже среднего по стране предлагают программистам в Псковской области (90 тысяч), Мурманской области (83,5 тысячи), Архангельской области (80 тысяч) и Коми (80 тысяч).

При этом есть регионы Северо-Запада, в которых ситуация с зарплатами для программистов отличается от двух рейтингов. Так, карельским программистам сейчас готовы платить порядка 100 тысяч рублей, что на 1 тысячу больше, чем запрашивают соискатели. В Вологодской области средний доход программистов также ниже общероссийского (100 тысяч), но также и существенно ниже запросов местных жителей, которые хотят более 115 тысяч рублей на руки.

Рейтинг регионов с наименьшими зарплатами для программистов и разработчиков, весна, 2025 год, по данным hh.ru: