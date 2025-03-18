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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 12:00

Рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами для программистов по версии hh.ru. Статистика по каждому субъекту в СЗФО

На основе данных hh.ru, подготовленных аналитиками платформы, стало известно, в каких регионах выгодней всего работать программистом или разработчиком, а также насколько совпадают запросы людей с зарплатными предложениями работодателей.

Данные в начале марта 2025 года показывают, что средняя зарплата программиста в России на данный момент достигла 150 тысяч рублей. При этом наибольшие зарплаты программистам готовы платить сейчас в Москве (более 205 тысяч рублей), причем это на 20 тысяч больше, чем запрашивают сами соискатели-москвичи. На втором месте по уровню зарплат программистов – Петербург (более 161 тысячи рублей), что на 10 тысяч больше, чем запросы петербургских программистов. На третьем месте – Московская область (155 тысяч). Также в пятёрку регионов с самыми выгодными зарплатами для программистов вошли Ленинградская область (более 151 тысячи) и Новосибирская область (150 тысяч).

При этом в данных регионах, а также у работодателей Нижегородской области зарплатные предложения даже выше, чем тот доход, который указывают соискатели. И больше других весной этого года готовы доплачивать, судя по данным вакансий, работодатели из Ленобласти: здесь компании предлагают на 51 тысячу рублей больше, чем запрашивают местные айтишники (порядка 99 тысяч рублей).

Топ-20 регионов с наибольшими зарплатами для программистов в разработчиков, весна 2025 год, по данным hh.ru:

Регион

Предлагаемая

Ожидаемая

Разница

Москва

205 100 ₽

185 100 ₽

20 000 ₽

Санкт-Петербург

161 100 ₽

151 100 ₽

10 000 ₽

Московская область

155 200 ₽

120 600 ₽

34 600 ₽

Ленинградская область

151 000 ₽

99 400 ₽

51 600 ₽

Новосибирская область

150 700 ₽

103 600 ₽

47 100 ₽

Приморский край

146 700 ₽

107 200 ₽

39 500 ₽

Нижегородская область

143 500 ₽

103 300 ₽

40 200 ₽

Республика Татарстан

135 900 ₽

103 700 ₽

32 200 ₽

Свердловская область

131 500 ₽

109 600 ₽

21 900 ₽

Рязанская область

128 100 ₽

100 500 ₽

27 600 ₽

Краснодарский край

126 100 ₽

105 900 ₽

20 200 ₽

Ульяновская область

125 000 ₽

106 300 ₽

18 700 ₽

Костромская область

125 000 ₽

93 600 ₽

31 400 ₽

Калининградская область

123 600 ₽

108 200 ₽

15 400 ₽

Тульская область

123 600 ₽

101 700 ₽

21 900 ₽

Удмуртская Республика

121 700 ₽

101 800 ₽

19 900 ₽

Калужская область

120 000 ₽

99 500 ₽

20 500 ₽

Хабаровский край

120 000 ₽

101 400 ₽

18 600 ₽

Челябинская область

119 600 ₽

98 400 ₽

21 200 ₽

Воронежская область

117 200 ₽

95 100 ₽

22 100 ₽

Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты программистов ниже среднего по стране в среднем в 2 раза (средний доход программиста сейчас порядка 150 тысяч рулей). И наименьшие зарплаты в вакансиях для программистов сейчас зафиксированы в Орловской области (70 тысяч), Новгородской области (75 тысяч). Также в этот рейтинг попали и другие регионы СЗФО. Так, доход ниже среднего по стране предлагают программистам в Псковской области (90 тысяч), Мурманской области (83,5 тысячи), Архангельской области (80 тысяч) и Коми (80 тысяч).   

При этом есть регионы Северо-Запада, в которых ситуация с зарплатами для программистов отличается от двух рейтингов. Так, карельским программистам сейчас готовы платить порядка 100 тысяч рублей, что на 1 тысячу больше, чем запрашивают соискатели. В Вологодской области средний доход программистов также ниже общероссийского (100 тысяч), но также и существенно ниже запросов местных жителей, которые хотят более 115 тысяч рублей на руки.

Рейтинг регионов с наименьшими зарплатами для программистов и разработчиков, весна, 2025 год, по данным hh.ru:

Регион

Предлагаемая

Ожидаемая

Разница

Алтайский край

99 800 ₽

80 600 ₽

19 200 ₽

Республика Марий Эл

95 000 ₽

107 100 ₽

-12 100 ₽

Ставропольский край

93 600 ₽

100 000 ₽

-6 400 ₽

Пензенская область

91 300 ₽

91 800 ₽

-500 ₽

Красноярский край

90 500 ₽

100 600 ₽

-10 100 ₽

Кировская область

90 000 ₽

91 000 ₽

-1 000 ₽

Псковская область

90 000 ₽

87 500 ₽

2 500 ₽

Республика Мордовия

90 000 ₽

81 300 ₽

8 700 ₽

Владимирская область

85 600 ₽

94 200 ₽

-8 600 ₽

Мурманская область

83 500 ₽

100 000 ₽

-16 500 ₽

Архангельская область

80 000 ₽

80 000 ₽

0 ₽

Республика Коми

80 000 ₽

90 000 ₽

-10 000 ₽

Волгоградская область

78 900 ₽

80 500 ₽

-1 600 ₽

Новгородская область

75 000 ₽

100 000 ₽

-25 000 ₽

Орловская область

70 000 ₽

106 000 ₽

-36 000 ₽

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