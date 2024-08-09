Рейтинг регионов-строителей: кто больше других нуждается в кадрах и какую зарплату можно получить на стройках Мурманской области
В преддверии профессионального праздника День строителя эксперты hh.ru собрали отраслевую аналитику и выявили основные тренды развития рынка труда в строительной отрасли России в целом и Мурманской области в частности.
Анализ рынка труда за последние месяцы показывает, что по числу новых рабочих мест в строительстве Мурманская область занимает 55 место в рейтинге регионов с наибольшим спросом на строительные кадры. Этим летом на северный регион приходится более 1,7 тысячи вакансий, связанных со строительной отраслью. Несмотря на это, в годовом выражении потребность в строителях у мурманских работодателей снизилась на 2% (наглядно на диаграмме).
При этом предлагаемая зарплата в мурманском сегменте строительства выросла. Так, за год доход строителей мог подняться с 82 тысяч до 98 тысяч рублей (+16 тысяч). Максимальные значения зарплаты в вакансиях для строителей Мурманской области тоже выросли со 149 тысяч до 171 тысячи рублей.
На данный момент Мурманская область в общероссийском рейтинге зарплат* строителей занимает 32 место. Регион по доходу строителей обогнал Татарстан (91,8 тысячи), Ленинградскую (89,9 тысячи) и Томскую (86,2 тысячи) области. Но уступил в уровне дохода строителей работодателям из Санкт-Петербурга (98,8 тысячи), Дагестана (99,7 тысячи), Коми (116 тысяч), Москвы (124 тысячи) и ряда северных регионов. Первое место в зарплатном рейтинге в строительной отрасли делят Магаданская область, Чукотка и Еврейская АО (по 150 тысяч рублей).
Топ-20 регионов с наибольшей зарплатой в вакансиях строительной отрасли, лето 2024, по данным hh.ru:
|
Место в
рейтинге
|
Регион
|
Уровень средней
зарплаты
в строительстве
|
1
|
Магаданская область
|
150 000 ₽
|
Чукотский АО
|
150 000 ₽
|
Еврейская АО
|
150 000 ₽
|
2
|
Ямало-Ненецкий АО
|
147 500 ₽
|
3
|
Амурская область
|
145 400 ₽
|
4
|
Республика Саха (Якутия)
|
144 800 ₽
|
5
|
Забайкальский край
|
140 000 ₽
|
6
|
Камчатский край
|
137 600 ₽
|
7
|
Республика Бурятия
|
134 300 ₽
|
8
|
Ненецкий АО
|
131 000 ₽
|
9
|
Хабаровский край
|
128 500 ₽
|
10
|
Москва
|
124 900 ₽
|
11
|
Иркутская область
|
123 000 ₽
|
12
|
Чеченская республика
|
120 000 ₽
|
13
|
Республика Ингушетия
|
120 000 ₽
|
14
|
Омская область
|
119 500 ₽
|
15
|
Республика Алтай
|
118 600 ₽
|
16
|
Республика Башкортостан
|
117 900 ₽
|
17
|
Республика Коми
|
116 400 ₽
|
18
|
Красноярский край
|
114 700 ₽
|
19
|
Приморский край
|
113 500 ₽
|
20
|
Астраханская область
|
113 100 ₽
* - средние предлагаемые зарплаты в вакансиях строительной отрасли.