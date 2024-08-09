XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» состоится, но нужна наша поддержкаРейтинг регионов-строителей: кто больше других нуждается в кадрах и какую зарплату можно получить на стройках Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 12:00

Рейтинг регионов-строителей: кто больше других нуждается в кадрах и какую зарплату можно получить на стройках Мурманской области

В преддверии профессионального праздника День строителя эксперты hh.ru собрали отраслевую аналитику и выявили основные тренды развития рынка труда в строительной отрасли России в целом и Мурманской области в частности.

В преддверии профессионального праздника День строителя эксперты hh.ru собрали отраслевую аналитику и выявили основные тренды развития рынка труда в строительной отрасли России в целом и Мурманской области в частности.

Анализ рынка труда за последние месяцы показывает, что по числу новых рабочих мест в строительстве Мурманская область занимает 55 место в рейтинге регионов с наибольшим спросом на строительные кадры. Этим летом на северный регион приходится более 1,7 тысячи вакансий, связанных со строительной отраслью.  Несмотря на это, в годовом выражении потребность в строителях у мурманских работодателей снизилась на 2% (наглядно на диаграмме).

При этом предлагаемая зарплата в мурманском сегменте строительства выросла. Так, за год доход строителей мог подняться с 82 тысяч до 98 тысяч рублей (+16 тысяч). Максимальные значения зарплаты в вакансиях для строителей Мурманской области тоже выросли со 149 тысяч до 171 тысячи рублей.

На данный момент Мурманская область в общероссийском рейтинге зарплат* строителей занимает 32 место. Регион по доходу строителей обогнал Татарстан (91,8 тысячи), Ленинградскую (89,9 тысячи) и Томскую (86,2 тысячи) области. Но уступил в уровне дохода строителей работодателям из Санкт-Петербурга (98,8 тысячи), Дагестана (99,7 тысячи), Коми (116 тысяч), Москвы (124 тысячи) и ряда северных регионов. Первое место в зарплатном рейтинге в строительной отрасли делят Магаданская область, Чукотка и Еврейская АО (по 150 тысяч рублей). 

Топ-20 регионов с наибольшей зарплатой в вакансиях строительной отрасли,  лето 2024, по данным hh.ru:

Место в

рейтинге

Регион

 

Уровень средней

зарплаты

в строительстве

1

 

Магаданская область

150 000 ₽

Чукотский АО

150 000 ₽

Еврейская АО

150 000 ₽

2

Ямало-Ненецкий АО

147 500 ₽

3

Амурская область

145 400 ₽

4

Республика Саха (Якутия)

144 800 ₽

5

Забайкальский край

140 000 ₽

6

Камчатский край

137 600 ₽

7

Республика Бурятия

134 300 ₽

8

Ненецкий АО

131 000 ₽

9

Хабаровский край

128 500 ₽

10

Москва

124 900 ₽

11

Иркутская область

123 000 ₽

12

Чеченская республика

120 000 ₽

13

Республика Ингушетия

120 000 ₽

14

Омская область

119 500 ₽

15

Республика Алтай

118 600 ₽

16

Республика Башкортостан

117 900 ₽

17

Республика Коми

116 400 ₽

18

Красноярский край

114 700 ₽

19

Приморский край

113 500 ₽

20

Астраханская область

113 100 ₽

* - средние предлагаемые зарплаты в вакансиях строительной отрасли.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». Повтор. (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Имеющие детей чаще считают, что начинать работать нужно в подростковом возрасте, бездетные — после совершеннолетия-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился плановый ремонт с элементами модернизации.-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика