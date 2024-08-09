Рейтинг регионов-строителей: кто больше других нуждается в кадрах и какую зарплату можно получить на стройках Мурманской области

В преддверии профессионального праздника День строителя эксперты hh.ru собрали отраслевую аналитику и выявили основные тренды развития рынка труда в строительной отрасли России в целом и Мурманской области в частности.

В преддверии профессионального праздника День строителя эксперты hh.ru собрали отраслевую аналитику и выявили основные тренды развития рынка труда в строительной отрасли России в целом и Мурманской области в частности.

Анализ рынка труда за последние месяцы показывает, что по числу новых рабочих мест в строительстве Мурманская область занимает 55 место в рейтинге регионов с наибольшим спросом на строительные кадры. Этим летом на северный регион приходится более 1,7 тысячи вакансий, связанных со строительной отраслью. Несмотря на это, в годовом выражении потребность в строителях у мурманских работодателей снизилась на 2% (наглядно на диаграмме).

При этом предлагаемая зарплата в мурманском сегменте строительства выросла. Так, за год доход строителей мог подняться с 82 тысяч до 98 тысяч рублей (+16 тысяч). Максимальные значения зарплаты в вакансиях для строителей Мурманской области тоже выросли со 149 тысяч до 171 тысячи рублей.

На данный момент Мурманская область в общероссийском рейтинге зарплат* строителей занимает 32 место. Регион по доходу строителей обогнал Татарстан (91,8 тысячи), Ленинградскую (89,9 тысячи) и Томскую (86,2 тысячи) области. Но уступил в уровне дохода строителей работодателям из Санкт-Петербурга (98,8 тысячи), Дагестана (99,7 тысячи), Коми (116 тысяч), Москвы (124 тысячи) и ряда северных регионов. Первое место в зарплатном рейтинге в строительной отрасли делят Магаданская область, Чукотка и Еврейская АО (по 150 тысяч рублей).

Топ-20 регионов с наибольшей зарплатой в вакансиях строительной отрасли, лето 2024, по данным hh.ru:

Место в рейтинге Регион Уровень средней зарплаты в строительстве 1 Магаданская область 150 000 ₽ Чукотский АО 150 000 ₽ Еврейская АО 150 000 ₽ 2 Ямало-Ненецкий АО 147 500 ₽ 3 Амурская область 145 400 ₽ 4 Республика Саха (Якутия) 144 800 ₽ 5 Забайкальский край 140 000 ₽ 6 Камчатский край 137 600 ₽ 7 Республика Бурятия 134 300 ₽ 8 Ненецкий АО 131 000 ₽ 9 Хабаровский край 128 500 ₽ 10 Москва 124 900 ₽ 11 Иркутская область 123 000 ₽ 12 Чеченская республика 120 000 ₽ 13 Республика Ингушетия 120 000 ₽ 14 Омская область 119 500 ₽ 15 Республика Алтай 118 600 ₽ 16 Республика Башкортостан 117 900 ₽ 17 Республика Коми 116 400 ₽ 18 Красноярский край 114 700 ₽ 19 Приморский край 113 500 ₽ 20 Астраханская область 113 100 ₽

* - средние предлагаемые зарплаты в вакансиях строительной отрасли.