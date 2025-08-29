Рейтинг регионов СЗФО по доходу специалистов техподдержки и сложности поиска работы для этих специалистов

Примечательно, что наибольший доход в СЗФО для специалистов техподдержки предлагают в Мурманской области (80 тысяч), Ленобласти (76,1 тысячи) и Петербурге (71,9 тысячи).

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга выяснили, компании из каких отраслей чаще всего нуждаются в специалистах техподдержки, и какие заработные платы этим сотрудникам готовы платить в разных регионах страны.

С начала 2025 года российские работодатели открыли более 38 тысяч вакансий для специалистов технической поддержки, и большинство из них относятся к отраслям «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (37% от суммы таких вакансий), «Финансовый сектор» (10%) и «Розничная торговля» (8%).

Среди российских регионов наиболее высокий спрос на услуги техподдержки сложился в этом году в Москве (28%), Санкт-Петербурге (9%), Краснодарском крае, Московской области (4%), Свердловской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской областях и Республике Татарстан (по 3%).

Медиана зарплатных предложений для специалистов в 2025 году целом по РФ составила 60100 рублей, и это на 14% больше, чем год назад. Однако, ожидания кандидатов всё равно опережают предлагаемые работодателями зарплаты и находятся сейчас на уровне 71800 рублей, что на 19% выше рынка предложений.

При этом самый заметный разрыв желаемых и предлагаемых зарплат в рублях зафиксирован в Камчатском крае (ожидаемые зарплаты 100000 рублей, что на 29000 рублей выше предложений), Республике Алтай (75000 рублей, на 23700 выше), Амурской области (80000 рублей, на 20000 выше), Забайкальском крае (70000 рублей, на 20000 выше) и Москве (105000 рублей, на 19700 выше).

Отметим также, что наиболее конкурентные зарплаты саппорт-специалистам в этом году готовы платить в Москве (85300 рублей), Ямало-Ненецком АО и Сахалинской области (по 85000 рублей).

Примечательно, что наибольший доход в СЗФО для специалистов техподдержки предлагают в Мурманской области (80 тысяч), Ленобласти (76,1 тысячи) и Петербурге (71,9 тысячи). А вот наименьший доход в СЗФО данные специалисты могут найти в Вологодской области (52 тысячи рублей). Наибольшая конкуренция в СЗФО среди специалистов техподдержки сейчас держится в Архангельской области (более 20 кандидатов на место), в Коми, Мурманской и Ленинградской области (по 14 резюме от техподов на одну вакансию). Проще всего найти работу в качестве специалиста техподдержки в СЗФО сейчас в Новгородской области – до 6 кандидатов на вакансию, что укладывается в норму для рынка труда.

Регион Медианная предлагаемая ЗП Уровень конкуренции (число резюме на одну вакансию) Архангельская область 53 500 ₽ 20,2 Вологодская область 52 000 ₽ 9,7 Калининградская область 52 800 ₽ 10,9 Ленинградская область 76 100 ₽ 14,1 Мурманская область 80 000 ₽ 14,6 Новгородская область 52 000 ₽ 5,8 Псковская область 50 000 ₽ 8,6 Республика Карелия 53 000 ₽ 8,9 Республика Коми 53 000 ₽ 14,7 Санкт-Петербург 71 900 ₽ 9,2

«Специалисты технической поддержки являются важным звеном в обеспечении стабильной работы бизнеса и поддержании высокого уровня удовлетворенности клиентов. Их работа напрямую влияет на репутацию и финансовые показатели компании. Перспективы профессии включают карьерный рост, возможность перехода в другие IT-специальности и повышение спроса на рынке труда благодаря цифровизации экономики. Несмотря на вызовы, такие как необходимость постоянного обучения и работа в условиях стресса, эта профессия остается привлекательной для многих благодаря возможности развития и стабильному спросу», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах (наглядно на диаграмме).