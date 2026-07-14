Рейтинг самых быстрорастущих в зарплате профессий за первое полугодие 2026 года

За первое полугодие 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Мурманской области выросла на 12% — с 81,3 тысячи рублей в январе до 91 тысячи рублей в июне. По данным аналитиков hh.ru, быстрее всего зарплаты увеличились в строительстве, недвижимости и сельском хозяйстве, а среди отдельных профессий — у операторов контакт-центров.

Самый заметный рост зарплат произошёл в строительстве и недвижимости: работодатели подняли зарплатные предложения на 28% — со 109,6 тысячи до 140,7 тысячи рублей. На втором месте оказалось сельское хозяйство, где медианная предлагаемая зарплата выросла на 26% и достигла 184,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров рабочий персонал: работодатели стали предлагать специалистам на 25% больше, чем в начале года, а медианная зарплата достигла 126,5 тысячи рублей.

В пятерку сфер с самым быстрым ростом предлагаемых зарплат также вошли добыча сырья (+21%, до 169,2 тысячи рублей) и производство, сервисное обслуживание (+18%, до 128,8 тысячи рублей).

Среди массовых профессий быстрее всего зарплаты росли у операторов контакт-центров: за полгода медианное предложение увеличилось на 57% — с 50 тысяч до 78,5 тысячи рублей, а также у кладовщиков и приёмщиков товаров (+33%, до 100 тысяч рублей).

Уровень зарплаты, которую компании готовы предлагать руководящему персоналу, тоже меняется, хотя в среднем динамика не такая высокая, как у линейных сотрудников. Таким образом, наиболее заметный рост оплаты труда показали вакансии директоров магазинов: работодатели увеличили предложения на 12% — со 110 тысяч до 123 тысяч рублей.

Исследование проведено аналитиками ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru среди вакансий, размещенных на платформе в январе и июне 2026 года, по всем регионам СЗФО.