Рейтинг самых высоких зарплат и необычных вакансий за 2023 год в Мурманской области

По итогам за год в Мурманской области было открыто порядка 4000 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше – это на 182% больше, чем в 2022 году.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области за весь 2023 год и выяснили, кому работодатели предлагали самые высокие зарплаты, а также какие самые необычные профессии и вакансии появились за 12 месяцев.

По итогам за год в Мурманской области было открыто порядка 4000 вакансий, предлагающих заработную плату от 150 тысяч рублей и выше – это на 182% больше, чем в 2022 году.

Чаще всего такую зарплату сегодня предлагают водителям (16% от всех вакансий с доходом свыше 150000 рублей), менеджерам по продажам (7%) машинистам (6%). Также в топе зарплат находятся сварщики (5%) и врачи (3%).

Кроме того, в топ профессий с наибольшим количеством высокооплачиваемых вакансий также вошли сервисные инженеры и инженеры-механики (3% от всего объёма вакансий, что на 133% больше, чем в 2022). Но наибольший рост количества «дорогих» вакансий зафиксирован менеджеров по продажам (скачок в 3 раза) и водителей (рост числа вакансий с высокой зарплатой в 4 раза год к году) (наглядно на диаграмме).

Топ необычных и редких вакансий 2023 года в Мурманской области возглавляют сразу несколько вариантов работы:

Капитан на буксир, от 200000 ₽ на руки, серьёзная должность, сотрудник которой обязан руководить сменным экипажем буксира, ответственность за постоянную готовность буксира и экипажа к безопасному выполнению работ по заявкам;

Лаборант пробирного анализа, от 190000 ₽ на руки. Основная сфера производственной деятельности - золотодобыча. В обязанности кандидата входило проведение простых и средней сложности анализов на содержание драгоценных металлов;

Обвальщик, от 146500 ₽ до вычета налогов. Работник на производстве, который должен был разделывать туши в соответствии с требуемыми параметрами, складировать готовые части;

Строитель кораблей, от 150000 ₽ на руки, вакансия интересна тем, что в ней не требовался опыт работы, но при этом предлагалась высокая зарплата. Спектр обязанностей тоже довольно широкий, связан с планированием и организацией выполнения работ на судах.

Всех этих редких специалистов уже нашли работодатели, отмечают эксперты hh.ru.