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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 12:00

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий июля в Мурманской области

Аналитики hh.ru выяснили, представителям каких профессий чаще всего предлагают высокие зарплаты, а также составили рейтинг с примерами реальных вакансий.  

На данный момент средняя предлагаемая зарплата на hh.ru в Мурманской области поднялась до уровня в 66,2 тысячи рублей, что на 159 рублей меньше средней российской зарплаты, однако на 16,7 тысячи рублей больше, чем летом прошлого года в регионе. Параллельно росту средней зарплаты за год выросли и максимальные зарплаты. Так, в начале июля мурманские работодатели открыли на hh.ru около двух сотен вакансий с доходом от 260 тысяч рублей. Это в три раза больше, чем в июле прошлого года.

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий (от 260 тысяч рублей и выше) предлагают местные компании из розницы, сферы строительства и недвижимости, добывающей отрасли, а также транспортного сектора.

Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий июля в Мурманской области:

  1. Капитан морского порта, https://spb.hh.ru/vacancy/101865495, до 260 000 ₽ на руки;
  2. Водитель категории Е, https://spb.hh.ru/vacancy/86648218, до 300 000 ₽;
  3. Врач стоматолог универсал, https://spb.hh.ru/vacancy/103394801, от 690 000 ₽ на руки;
  4. Инженер ПТО/СМР, https://spb.hh.ru/vacancy/98079857, от 320 000 ₽;
  5. Электромеханик судовой, https://spb.hh.ru/vacancy/104104773, от 320 000 ₽ на руки;
  6. Мастер по ремонту топливной аппаратуры, https://spb.hh.ru/vacancy/103780512, от 300 000 ₽ на руки;
  7. Электрогазосварщик, https://spb.hh.ru/vacancy/102194496, от 270 000 ₽;
  8. Инженер-проектировщик, https://spb.hh.ru/vacancy/103818155, от 264 000 ₽;
  9. Слесарь-ремонтник, https://spb.hh.ru/vacancy/102187610, от 258 000 ₽;

10. Инженер по проектно-изыскательским работам, https://spb.hh.ru/vacancy/103817839, от 245 000 ₽;

11. Второй механик, https://spb.hh.ru/vacancy/102900291, от 318 000 ₽ на руки;

12. Капитан, https://spb.hh.ru/vacancy/104007274, от 308 000 ₽ на руки;

13. Водолаз, https://spb.hh.ru/vacancy/102889831, от 200 000 ₽ на руки;

14. Механик по ремонту подземной самоходной техники, https://spb.hh.ru/vacancy/103882261, от 240 000 ₽ на руки;

15.Старший механик, https://spb.hh.ru/vacancy/103523161, от 250 000 ₽.

Комментарии

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