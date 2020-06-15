Рейтинг технических вузов России 2020. Наших университетов там нет!

«Superjob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2014-2019 гг. В пятерке лидеров рейтинга за год произошли заметные изменения — впервые на 2 место поднялся IT-вуз Санкт-Петербурга.

Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) со средними зарплатами выпускников 180 тысяч рублей в месяц. На второе место к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана поднялся Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) — их выпускники уже в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем по 160 тысяч рублей. На третьей строчке, как и в 2019 году, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (155 тысяч рублей).

Поднялся на одну строку вверх Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (4 место, 150 тысяч). На две позиции удалось улучшить свой рейтинг Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики» (5 место, 145 тысяч рублей).

В топ-10 рейтинга вошли вузы, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.