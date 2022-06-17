Рейтинг технических вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016—2021 годах. Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средний заработок выпускников МФТИ за год вырос на 20 тысяч рублей (+9%) и составляет 250 тысяч рублей в месяц.

На втором месте — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, поднявшийся на одну ступень вверх по сравнению с 2021 годом. МГУ — лидер по годовому приросту зарплат выпускников (+30 тысяч рублей или 17%).

На третьем месте — Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Их выпускники 2016—2021 годов выпуска зарабатывают в среднем по 200 тысяч рублей в месяц.

Улучшили свои позиции в рейтинге, поднявшись выше на одну строку, Новосибирский государственный технический университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова (плюс по 25 тысяч рублей к средней зарплате выпускников за год), а также Волгоградский государственный технический университет, Тульский государственный университет, Оренбургский государственный университет, Пензенский государственный университет, Волгоградский государственный университет и Кубанский государственный технологический университет (плюс по 20 тысяч рублей к средней зарплате выпускников за год).

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.